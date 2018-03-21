退租「猛鬼透天厝」認賠7萬2！他僅住9天就搬走 屋主回應了

2018年03月21日 14:56 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

紅色椅子似乎有坐痕，椅子上的包包在滑動。（影/爆料公社）

電線都是重牽過的，燈卻突然亮又滅。（影/爆料公社）

台中一名陳姓男網友租下西區一棟透天厝，本來預定將一樓規劃成店面，二樓以上規劃成住家，沒想到入住後卻一直出現「靈異現象」，連神明都警告他趕快搬走，於是他決定認賠7萬2的押金搬離。不過事件曝光後，湯姓房東則駁斥陳男的說法，稱雙方已經談妥退租，不知為何還要將事情PO上網路。

陳姓男網友在臉書「爆料公社」PO文表示，今年1月他租下月租3萬9的透天厝，並以押金兩個月、加一個月的方式付出租金。本來打算將二樓規劃成住家，所以裝了監視器以防陌生人上樓，沒想到竟錄下了「靈異畫面」，甚至發現屋內房門貼有一張密宗符咒。

原PO在房門發現一張密宗符咒。(圖/爆料公社)

陳男表示，在搬進去以前，有請風水師父來看房子，雖然在地下室有發現狗靈，但心想說只是路過的孤魂野鬼，所以沒有放在心上。不料搬進去後，2個月大的女兒先是瞪著天花板嚎啕大哭，讓夫妻倆決定向玄天上帝求助。後來師姐到現場後，直說該間透天厝以前是動物醫院，5樓曾私設焚化爐，燒死過很多小動物，所以會有很多動物靈，然後2樓還有一名身高180公分的年輕男子，但不會害他們，只是無家可歸要人拜。

某天陳男的女兒又突然對著空氣說話、微笑，讓陳男心有疙瘩，於是前往彰化地藏王廟拜拜，並報出地址請神明查，不料神明劈頭就要他趕快搬走，不然會賠上性命，更說道「三到五樓全是動物靈，全沒離開，而且二樓還有一個男的非自然死亡，靈魂太多，神明也無法處理，更不願多講」，只勸他趕緊搬離。

後來陳男下定決心要搬走，但房東卻表示「只是內心問題」，接著疑似栽贓房子有釘痕、電線亂擺等等，要扣掉1個月押金加罰金，「不然退4萬5千元，看你要不要？」由於陳男急著搬走，逼不得已只好答應，總共認賠了7萬2千元。

原PO與房東的對話截圖。(圖/爆料公社)

原PO與房東的對話截圖。(圖/爆料公社)

據《蘋果》報導，湯姓屋主事後否認房子鬧鬼，並表示：「房屋都沒有問題啦，是他（陳男）自導自演的啦，我不予置評。更何況雙方錢都已經算清楚，對方也同意了，不解為何還要把不存在的事情PO上網路。」

附近鄰居則透露，陳男搬走那天，有看到屋主半夜燒香拜拜、撒糯米，過去也曾看過屋主請師父到家中做法。據了解，該棟透天厝自從動物醫院歇業後，後來承租的奶酪業者只做2週就退租，後來又承租的燒烤店也只經營半年，沒想到這次原PO夫妻僅租1週就搬走，租期的確是越來越短。