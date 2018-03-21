阿婆賣雞蛋糕沒人光顧！號召民眾捧場 網揭真相笑翻

阿婆賣雞蛋糕沒人光顧！號召民眾捧場 網揭真相笑翻(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

看見老一輩在路邊賣東西，不少人都會感到心疼，希望可以幫忙光顧，讓他早點回家。台南日前有一名網友在路邊，看見一名阿婆在賣雞蛋糕，難過的將照片拍攝下來，並上傳臉書表示「我一個人的力量不足以換到阿婆的笑容」，希望可以號召其他網友幫忙，沒想到網友留言曝光了真相。

阿婆賣雞蛋糕沒人光顧！號召民眾捧場 網揭真相笑翻(圖翻攝自/爆怨公社) 阿婆賣雞蛋糕沒人光顧！號召民眾捧場 網揭真相笑翻(圖翻攝自/爆怨公社)

一名網友在《爆怨公社》表示，「每次看到這種畫面都覺的好可憐~我要抱怨為什麼沒有人跟她買啊…我一個人的力量不足以換到阿婆的笑容…」，照片中一名看起來相當無助的阿嬤站在雞蛋糕攤位旁，感覺像是在等顧客上門，讓原PO相當不捨，希望其他網友也可以幫忙她。許多網友則紛紛表示「每次看到這種畫面，都會忍不住鼻酸」、「在哪裡？我也想去幫忙」「有股心酸酸的感覺」。

其實雞蛋糕的老闆是一名媽媽(圖翻攝自/爆怨公社) 其實雞蛋糕的老闆是一名媽媽(圖翻攝自/爆怨公社)

不過，有知道這間雞蛋糕店的網友則跳出來說明「我記得這家雞蛋糕生意很好，每天騎過去都大排長龍欸」、「這家雞蛋糕不是一個媽媽賣的嗎？而且生意算不錯，因很好吃份量又多」、「照片中那位阿嬤不是這攤的主人啦！她只是陪著攤主幫忙而已，還有這攤生意超好，每次都要排隊的。不要誤會了...因為我住附近我都有買」。

每個月給你五十萬，你敢不敢嫁... 準新郎買這款傢俱讓女方氣炸鬧...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。