2018年03月21日 15:03 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

看見老一輩在路邊賣東西，不少人都會感到心疼，希望可以幫忙光顧，讓他早點回家。台南日前有一名網友在路邊，看見一名阿婆在賣雞蛋糕，難過的將照片拍攝下來，並上傳臉書表示「我一個人的力量不足以換到阿婆的笑容」，希望可以號召其他網友幫忙，沒想到網友留言曝光了真相。

阿婆賣雞蛋糕沒人光顧！號召民眾捧場 網揭真相笑翻(圖翻攝自/爆怨公社)

一名網友在《爆怨公社》表示，「每次看到這種畫面都覺的好可憐~我要抱怨為什麼沒有人跟她買啊…我一個人的力量不足以換到阿婆的笑容…」，照片中一名看起來相當無助的阿嬤站在雞蛋糕攤位旁，感覺像是在等顧客上門，讓原PO相當不捨，希望其他網友也可以幫忙她。許多網友則紛紛表示「每次看到這種畫面，都會忍不住鼻酸」、「在哪裡？我也想去幫忙」「有股心酸酸的感覺」。

其實雞蛋糕的老闆是一名媽媽(圖翻攝自/爆怨公社)

不過，有知道這間雞蛋糕店的網友則跳出來說明「我記得這家雞蛋糕生意很好，每天騎過去都大排長龍欸」、「這家雞蛋糕不是一個媽媽賣的嗎？而且生意算不錯，因很好吃份量又多」、「照片中那位阿嬤不是這攤的主人啦！她只是陪著攤主幫忙而已，還有這攤生意超好，每次都要排隊的。不要誤會了...因為我住附近我都有買」。