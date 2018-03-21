遭獨臂拳王、格鬥狂人接連痛扁 詠春派抗議：沒吃飽才會輸

2018年03月21日 15:07 陳慶餘

丁浩的師傅余昌華遭到「獨臂拳王」熊呈呈用單手擊敗（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

「格鬥狂人」徐曉冬與詠春丁浩近日的對決，由於是徐曉冬沉寂多時的復出之戰，因此也引起不少話題，傳統武術與現代格鬥的孰劣之爭又再度浮上檯面，但其實丁浩的師父「江西昌華詠春堂總教練」余昌華，當天也有上台與在格鬥界小有名氣的「獨臂拳王」熊呈呈對打，但一樣遭到擊敗。對此，昌華拳館也出面解釋，認為他們是遭到設計陷害才會輸，因此這些現代格鬥的人根本就是「勝之不武」。

在余昌華、丁浩接連敗陣後，昌華拳館第一時間出面指出，他們「沒吃飽飯」才是他們輸掉這場比賽的主要原因，「交流合同是半年前簽的，裡面約定的幾天諸如食、宿交通全包，但總是被動的等不到位，臨時比賽中午7個人安排了兩個菜，一直到晚上8點多比賽才開始，都餓到不行。」

而除了沒吃飽以外，昌華拳館更抱怨徐曉冬意圖干擾比賽，「到了最後，還假裝要砍掉（取消）丁師兄（丁浩）與徐曉冬的比賽場次，讓丁師兄很憤怒，這一折騰也影響了丁師兄的鎮定，特別是還有人衝進場內鬧事、進場干擾，給我們施壓」。

至於丁浩的師父徐昌華打輸單手讓他的熊呈呈，拳館則是解釋他是因為帶傷出戰，才會表現失常，「大家都勸師父不要帶傷比賽，尤其是腿傷，腿無法使勁，後兩回合沒打，裁判點數判負。膝部不能彎曲受力，但是師父還是按合約如期交流切磋，以免非議。這是代價。師父牙疼痛還特別厲害，沒有聽其他師兄買止痛藥的建議」。

不過拳館的沒吃飽、心情不好、帶傷出戰、牙齒痛等種種理由，看在觀眾眼裡都成了敗軍之將的藉口，不少人也在網路上不領情的留言表示「熊某讓了余某一隻手，兩條腿（熊某不准用腳進攻），比賽結果感人肺腑、催人淚下，請自備紙巾」、「傳武等於自我意淫自我洗腦，鍛煉下身體就好了，意淫大腦還是免了吧！輸了就輸了，別老說我還沒使用內力，否則你Ｘ年內必ＸＸ的話」、「我一個練傳武的，傳武的實戰經驗還是太少，甚至可以說大多數練傳武的都沒啥實戰經驗。所以，擂台上的就是反應遲鈍、防守漏洞百出，進攻就更不行了，基本沒有距離感」。