準新郎買這款傢俱讓女方氣炸鬧分手 網驚：這不便宜耶

準新郎買這款傢俱讓女方氣炸鬧分手 網驚：這不便宜耶(圖/翻攝義烏十八腔論壇)

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準新人常常幻想有著屬於自己的房子，裝修風格需要共同商討，這本來應該是件開心的事，但大陸卻有一名女網友忍不住抱怨，男方擅作主張地買了一批傢俱，「我都要被氣炸了，誰受得了家裡放這種傢俱啊！」男方怎麼樣都不肯退，甚至還因此鬧分手，而網友們看後則驚呼：「這不便宜耶！」

浙江「義烏十八腔」論壇日前出現一篇題為「我想要一個自己喜歡的房子有那麼難嗎？」貼文，一名準新娘在文中抱怨男方自作主張地買了一批木頭傢俱，「本來兩家商量好了風格自己定，傢俱什麽的都我們自己買，結果男友他爸突然說傢俱他們買，然後就運來了這些！」

但這舉動卻讓女方氣炸了，「誰接受得了家裡放這種傢俱啊，跟男朋友商量退回去，折現我們自己買，結果男朋友不肯，說不給他爸面子，還說我不懂事，現在鬧著要分手！」

只見這批傢俱全是木製，看上去相當傳統，但也不失氣派，十分具有歐式風格，照片曝光後掀起網友熱議，有網友無奈說道「老人家和我們真的眼光不一樣，他們覺得很洋氣，年輕人看來，這些真的沒法看」、「這不是喜好的問題，是尊重的問題，男方顯然一點都不尊重姑娘」、「老年人喜歡這顏色、這類裝修，對於年輕人來說，真的只能呵呵了，甜蜜的負擔啊」。

但也有網友要女方往好處想，「身在福中不知福啊，這麼好的傢俱」、「等你30歲以後你會感謝父母的，真有眼光」、「老人家也好心，很貴的啊」；另外也有網友驚呼「這種不便宜」、「這是紅木傢俱雕刻純手工製作」。

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