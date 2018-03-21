怕爸爸晚歸孤單！貼心女兒請好友「莎拉」陪睡 他卻心裡發寒

2018年03月21日 15:59 陳慶餘

莎拉瞪大眼躺在床上，讓這位爸爸心都涼了（翻攝爆廢公社）

因為工作加班晚回家，但只要看到心愛孩子熟睡的臉龐，疲勞就會一掃而空，不過若是回家後看到這副景象恐怕會被嚇死！一位爸爸在臉書社團「爆廢公社」發文感嘆，說自己最近因為加班的關係，所以都很晚到家，由於女兒等不了那麼晚，所以都會跑去跟媽媽睡，而為了怕他孤單，女兒也很貼心地留下她的「好朋友」莎拉來陪他睡覺，但女兒的好心卻讓他看了之後好驚嚇。

「最近每天都加班到很晚才下班，回到家房間都是這副景象…」從這位爸爸貼出的照片中可見，莎拉瞪大眼躺在床中央，配上昏暗的燈光簡直就跟恐怖片沒兩樣，也讓他驚恐的發問「我要怎麼婉拒女兒才好呢？」

不少網友在看了之後都心有戚戚焉，紛紛留言表示「有點可怕的莎拉」、「我第一眼看成枕頭上大片血…」、「我家是絕對不會有莎拉這種東西出現的…」、「剛想說是不是又是靈異照片」、「我會怕，所以都不敢買這種娃娃給我女兒」。

除此之外，也有網友搞笑的表示「其實那個娃娃是自己去你那睡的」、「確定你女兒放的？不是娃娃自己爬上去的？」、「莎拉：爸爸⋯我等你好久了⋯你終於回來了」、「哪天你鼓起勇氣告訴了女兒，女兒鼓起勇氣告訴了你：爸爸我已經三天沒把莎拉放你床上了」。