古代皇帝用膳吃不完怎麼辦？剩菜剩飯超講究

2018年03月21日 17:47 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

皇帝身為九五之尊，不管衣食住行都是相當講究，尤其是用膳方面，從電視劇可見，每頓餐幾乎都有上百道菜，道道山珍海味，甚至還有太監宮女在旁侍候，但皇帝可就一個胃，如何吃得下這些美食？而那些吃不完的飯菜，又該怎麼處理呢？

以清代為例，一般而言皇帝用膳時段包含兩頓正餐，早朝結束後及下午，而中間和晚上則是點心、宵夜。據清朝的歷史記載，清代皇帝標準的御膳，每頓要七八十道菜，另外還包含點心、水果，每次用膳之前都會有專門的太監把菜餚「試吃」一遍，必須保證每道菜安全「安全無毒」方可請皇帝用膳，後來漸漸衍生出以銀針驗毒的方法。

皇帝基本上都是一個人在吃，其他人只能在旁伺候，而這些膳食其實是吃不完的！若皇帝一時高興，這時候就會將膳食賞賜給大臣、嬪妃、皇子、太監們，接受賞賜的人，就要在另設的桌子前站著吃完，即便不餓、不想吃，也得表現出「滋味好極了」樣子，否則很可能會引起龍心不悅。

用膳完畢後，宮裡會以御膳的名義將皇帝剩飯剩菜賣至宮外，尤其在明清時期，民間販賣皇帝剩飯剩菜相當盛行，畢竟在百姓眼裡看來，這些膳食相當珍貴。

其中品相較全的打五折賣給飯館，經過加工後再以御膳的名義賣給有錢人；而品項較差的則交給宮外外賣商人拿至街頭販售，儘管百姓知道是剩菜剩飯，但也不覺得噁心，反倒爭相搶破了頭，可見做這一行的商人利潤之高。

【本篇文章非正式學術論文，如有不同史實觀點，歡迎留言指正】