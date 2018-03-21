只有死能分開！人妻喪夫心碎痛哭 3個月後嫁初戀：是亡夫派來的

2018年03月21日 20:03 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

英國林肯郡（Lincolnshire）一名53歲的婦人在丈夫過世後，因拜訪一名能心靈感應的心理學家，然後得知「死去的丈夫來會在幾個月後，把新愛人送到你面前」，過3個月後，婦人果真收到初戀情人傳來的訊息，讓她覺得一切都是過世丈夫的安排，於是決定要嫁給初戀情人。

婦人朱莉（Julie Hinson）與丈夫安德魯（Andrew）結婚35年、育有4子，安德魯多年來因罹患糖尿病，經常跑醫院治療，但朱莉並不覺得厭倦，反而覺得很幸福，且在安德魯病情加重時，她轉職為護理人員，甚至將自己的腎捐給丈夫，但安德魯最後仍不敵病魔逝世。

朱莉表示，能與安德魯結婚真的很幸福，只有死亡能將彼此分開，「他過世後，我每天都提起不了精神，也對未來很迷茫。」朱莉在2017年4月幫丈夫處理完後事後，還特地去拜訪能心靈感應的心理學家丹尼斯（Dennis McKenzie），期間聽到對方說：「7月會遇到一人，而這人還是過世丈夫派來的」，當下朱莉並沒有將這句話放在心上。

朱莉一直認為，初戀情人的出現就是病逝丈夫的安排。(示意圖/達志影像)

沒想到丈夫過世的3個月後，朱莉的初戀情人泰瑞（Smitten Terry）果真透過臉書訊息聯絡了朱莉。朱莉說，1981年她因工作認識泰瑞，但當時對方有女友，於是只是暗戀對方，2年後她就抱著遺憾嫁給了安德魯，泰瑞也娶了別人。

而泰瑞的出現，朱莉一直認為是病逝丈夫的安排，於是她開心地向初戀情人泰瑞求婚，讓對方成為4個孩子的繼父。朱莉說，很多人認為她過於衝動，但她不這麼認為，因為她早在30年前就應該要告白了，「是安德魯讓泰瑞回到我身邊，他希望我遇到更好的人，不會再是一人孤單生活。」