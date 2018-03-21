南霸天丸作宣布「降價5至10元」 網友High翻：超佛心

2018年03月21日 20:30 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

隨著原物料成本提高，手搖飲市場也跟著漲聲不斷，從去年起迷客夏、大苑子、50嵐、清心福全等陸續喊漲，平均一杯漲幅5元，不過如今卻有手搖飲料店反其道而行，南霸天「丸作食茶」昨日宣布降價，讓網友們紛紛叫好：「快用新台幣下架！」

知名彩色珍珠連鎖茶飲店「丸作食茶」20日晚間在臉書發佈一篇感謝文，並宣布在一片漲聲響起時，丸作食茶全體職人將用最大的掌聲回應，「2018／3／21起，13至17項丸作飲品，全面降價5至10元，平均降幅9％至20％！」

文中補充寫道，台北內湖店、新竹（含）以南店舖將於3月21日起全面降價、台北民權店3月27日起降價，而新竹以北其餘分店則待近期相關配套軟硬體及措施完善後陸續跟進，「丸作食茶懷著感恩的心，感謝粉絲一路的支持。我們，掌價囉！」

消息曝光後，引起網友紛紛朝聖，驚呼這年頭居然還有這麼佛心的廠商，「萬物都在漲，只有丸作降，老闆真的愛歹丸」、「有時想喝都捨不得，終於可以天天買天天喝了」、「不得不鼓掌」、「終於不用勉強買別家了！」、「逆向操作，生意一定會爆發」。

據了解，丸作此波降價商品包含多款經典招牌丸作珍珠系列的經典珍珠奶茶、珍珠紅茶拿鐵、粉紅仙人掌珍珠綠拿鐵和爆香黑芝麻珍珠綠拿鐵；以及奶製品系列的招牌奶茶、招牌奶綠、焦糖奶茶、紅茶拿鐵、綠茶拿鐵、義式可可亞、蜂蜜紅茶拿鐵及宇治抹茶拿鐵等，紛紛降價5至10元，整體平均降幅為9％至20％。