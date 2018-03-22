胸悶、心悸、莫名害怕與恐慌 用這招可應急

2018年03月22日 07:15 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

感覺頭暈、胸口好悶，一口氣一直喘不上來，很用力吸也吸不到空氣，一種瀕臨窒息的感覺，嚴重的時候甚至常常感覺：我真的就要死掉了！

久而久之很害怕去人多的地方，甚至只要想到百貨公司周年慶、假日公園、逛夜市，就覺得呼吸不順，這就是「換氣過度症候群」患者的日常。

「過度換氣症候群」是焦慮症、恐慌症與過度換氣症等徵狀的統稱，許多人乍聽焦慮與恐慌還以為是心因性的身心科疾病，殊不知，這其實是非常非常典型的生理疾病，起因乃是吸氣吐氣的頻率不協調，過於快速短促的呼吸，讓體內的二氧化碳濃度過低，引發暈眩的感覺，程度比較輕微者，會感覺些微的不安、緊張，手足無措，因此容易被判讀為焦慮症。程度較嚴重者稱為恐慌症，就連正常的生活起居也可能受到影響，有的人甚至因此連工作辭去了，因為發作時強烈的不舒服感讓他們甚麼都顧不上，就算平時沒發作，也時不時擔心害怕，不知何時那種可怕的感覺會再出現。無論是輕微的焦慮或者強烈的恐慌，除了都有儀器可以檢測出明確的指數來做症狀判讀之外，他們還有一個共通點，就是患者往往都是急診室的常客，有些甚至已經是急診室的拒絕往來戶了，但這種勤跑急診的行為真的不能怪他們，畢竟不舒服的感覺真實存在，又那麼強烈！

【馬上做，改善換氣過度的不適】

不過現在有一個很簡單的小方法，讓過度換氣的朋友能馬上學、馬上做，馬上緩解這種「感覺就像快要死掉」的可怕感受，雖然這個方法僅僅只能短暫的治標不治本，但至少在急性發作的時候可以幫您一個小忙，讓您無須徒勞無功的往返急診室，甚至冤枉地飽受「浪費醫療資源」的白眼，這無敵好用的妙招就是暫停呼吸。

呼吸是一項很特別的生理活動，它可以在無意識的時候，透過自律神經系統來控制，自動自發地進行吸氣與吐氣，就像絕大多數的時候，人們並不會刻意地察覺到自己的呼吸狀態，甚至不會注意到自己有沒有在呼吸。可是有的時候我們又可以將呼吸的主控權給拿回來，決定自己要吸多快多慢、吐多深多長，像是我們在運動的時候，常常會配合呼吸的調節，例如慢跑、游泳或瑜珈等等。

交感神經控制著吸氣、副交感神經控制著吐氣，反之，吸氣與交感神經連動、吐氣與副交感神經連動，我們就是要透過這樣的原理，在過度換氣症候群發作時，感覺到暈眩、不安、緊張、焦慮、甚或是強烈的恐慌，正是過於快速的吸氣頻率導致交感神經過於亢奮，為了給予短暫的抑制，理想狀態當然是透過腹式呼吸，調整吸氣吐氣的頻率到最和諧的五秒鐘一吐、五秒鐘一吸，但是在恐慌發作的當下，這樣的要求未免太過苛刻，不如直接請您閉氣止息，暫時停止呼吸吧！憋到不能再憋時，再慢慢把胸口的氣吐出來，重複閉氣止息的動作，一次一次延長、一次一次放慢，你會發現緊張的高峰慢慢下降，恐慌的感覺慢慢退去，能夠自我控制的感覺又回來了，這時如果仍然覺得需要就醫，再按照正常步驟，掛自律神經門診尋求專業協助即可。

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》