電競渣男遭爆射後不理 偷吃女粉搞出人命

女粉絲真名的夏天（左）出面爆料亡靈（右）是個電競渣男（翻攝微博）

友善列印
青春無敵木可醬曾和亡靈交往，但她指控亡靈被著她劈腿多次（翻攝微博） 青春無敵木可醬曾和亡靈交往，但她指控亡靈被著她劈腿多次（翻攝微博）

場下生活比場上還精采！《鬥陣特攻》職業聯賽太平洋賽區的上海龍之隊（Shanghai Dragons）本季開賽以來，戰績是難堪的0-18，沒想到隊中的選手「亡靈」（Undead，本名方超）又傳出身陷桃色風暴，不只是背著正牌女友偷吃女粉絲，還不戴套搞大別人肚子害人墮胎，讓不少網友得知消息後都紛紛調侃他根本是「場下一條龍，場上一條蟲」。

上海龍之隊本月16日透過微博發出公告，表示亡靈因為處理「個人事務」，將會缺席第二階段的剩餘兩場比賽，但沒想到卻在當天晚上亡靈就遭到爆料劈腿三女，甚至還搞出人命。

女網友「青春無敵木可醬」在微博上發文指出，亡靈和她交往時，不斷背著她到外面亂搞女粉絲，就連對方月事來了也要「闖紅燈」，不但搞大了人家的肚子之後就始亂終棄，還害得女粉絲為此墮胎，讓她氣得大罵「第一次出軌沒有和你分手，才會有第二次，第三次，還一直這麼維護你，只是沒有想到你能畜生的這麼徹底！」

除了「青春無敵木可醬」的爆料以外，另外一名女粉絲「真名的夏天」也出面指控，亡靈和女友未婚生子，但是對外一直都宣稱單身，並且和多名女粉絲有親密的來往，甚至還有人被他害得墮胎兩次，第三次墮不了亡靈就拿出人民幣5萬元（約新台幣20萬元）當作封口費。

上海龍之隊近日戰績不佳，開季至今一勝難求，已經有不少網友粉絲將苗頭指向在比賽之中頻頻出包、擔任主攻手卻輸出比輔助還低的亡靈，而在醜聞爆發後，更有許多網友湧入了上海龍之隊及亡靈的微博痛罵，「比賽不好好打，卻到處草粉？」、「佩服佩服，這麼爛的成績還有心思出軌」、「回國浴血奮戰，不做井下亡靈」、「個人事務＝出軌？」

女粉絲爆料亡靈到處劈腿，還害人因此墮胎好幾次（翻攝微博） 女粉絲爆料亡靈到處劈腿，還害人因此墮胎好幾次（翻攝微博）
對話紀錄，亡靈承認丟了封口費給女粉絲（翻攝微博） 對話紀錄，亡靈承認丟了封口費給女粉絲（翻攝微博）
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