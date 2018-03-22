最暖綠光！結婚僅6天妻偷吃 丈夫同意她再嫁小王

2018年03月22日 08:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

結婚不到一個禮拜，就發現另一半偷吃，對許多人來說應該都難以接受。印度有一對夫妻結婚僅6天，妻子就被發現與前男友獨處，綠光罩頂的現任丈夫不但沒有生氣，反而支持妻子與前男友結婚，然後三人在一起生活，也獲得當地村民認同。

根據《印度時報》報導，28歲的塔波（Basudep Tappo）於週日(4日)娶了一名24歲女子，兩人舉辦傳統婚禮後始終未去註冊登記，沒想到結婚沒隔幾天，有3名男子登門拜訪，其中一人自稱是新娘「表哥」，隨後另2名男子藉故離開，剩下表哥與新娘在屋裡獨處，不過此舉在當地可是犯了大忌，鄰居將這名表哥拖出屋外痛毆。

眼看謊言藏不住的新娘，最後只好承認該名「表哥」其實是她的前男友，由於家人反對兩人交往，迫於無奈只好嫁給塔波。事後，塔波聽完妻子的解釋後並沒有生氣，反而建議妻子嫁給前男友，兩人最後於周六(10日)舉辦婚禮，不過也未登記結婚，讓該名新娘短短一週就結了兩次婚。

由於通姦罪在印度，會導致相當嚴重的懲罰，塔波為了達到兩全其美的結果，於是答應妻子再嫁給前男友，而其母親與村民也相當支持此作法，他事後表示「若是我沒有這樣做，我們三個人的生活都會被毀滅。這是唯一的解決方法，現在我們三個人都過得很開心」。