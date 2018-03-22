30年只簽同組號碼！退休伯中頭獎 淡定抱走「1億」

30年只簽同組號碼！退休伯中頭獎 淡定抱走「1億」(示意圖非當事人/翻攝自臉書/Sports Toto Malaysia Sdn Bhd)

友善列印
/綜合報導

許多人都希望靠中獎致富，不過也需要靠運氣與毅力。馬來西亞霹靂州（Perak）一名68歲退休銷售員，由於非常熱衷於購買彩券，有趣的是他始終買同組號碼，雖然從未中得巨額獎金，但他卻持續買了30年，沒想到3月初竟中了頭獎1330萬令吉（約新台幣1億元）。

根據外媒報導，一名退休的銷售員自從踏入職場後，就有買彩券「多多（TOTO，馬來西亞的合法彩券公司）」的習慣，而且每期必買，不過號碼都是隨性簽注，直到好幾年前一次簽下「7935」和「6303」兩組號碼後，意外讓他中得1萬令吉（約新台幣7.5萬元），自此他對於這兩組數字就相當執著，更將它們視為自己的幸運數字。

接下來的30年，退休銷售員持續簽注這兩組號碼，深信自己有一天會中獎，沒想到於本月4日開獎那天，他的女兒發現開出的數字，正好就是父親最愛的那兩組號碼，中得博彩系列「萬字遊戲」的頭獎與三獎，她興奮的喊著中獎了，對此父親則是相當鎮定，讓他女兒一度以為父親沒買這期。

不過，退休銷售員之後才緩緩說出，他不只買了萬字遊戲，還有另一系列「萬字積寶」也中獎，起初女兒還不相信他說的話，直到確定贏得該筆獎金才相信，有趣的是，他的家人比該名中獎父親還要興奮。而他也表示，目前尚未有計畫運用該筆獎金，不過他會與家人共同分享。

怕爸爸晚歸孤單！貼心女兒請好...

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