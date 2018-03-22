與女學生忘情接吻 狼師手殘PO網結果GG了

男老師想轉傳影片，卻誤將權限設為公開（翻攝微博）

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陝西商洛市洛南縣一名中學老師與女學生熱吻的短片在近日網路上瘋傳，引起網友熱議，原來是這名狼師在轉傳相關影片時，誤將影片權限設定為公開，吸引不少網友備份轉載。洛南縣教育局的教育局在得知消息之後也立刻介入調查，確定影片中的兩人為師生關係，並在本週三（21日）表示，影片中的賈姓男老師「嚴重違反黨的紀律」，因此其教師資格已被撤銷。

該中學的劉姓校長透露，這段接吻短片拍攝於上週二（13日），當天下午這位賈姓男老師把女學生帶到家中補課，但卻在過程中與女方接吻，「公安已經調查了，學生是自願的」，劉校長強調，兩人僅有接吻，沒有發生性關係。

根據曝光的影片中可見，賈姓老師將年僅17歲的女學生抱在懷裡，接著就親吻她的臉頰及嘴唇，而女學生並沒有任何反抗，影片還是由女方所自拍的，男老師原本想將影片轉傳到自己的「QQ空間」儲存，但卻手誤把權限設為公開，導致影片在網路上瘋傳，「那個女娃拍了以後，男老師傳到QQ上，放到QQ好像點錯了，他應該自己能看到，我對那還不懂，他把那弄成叫誰都能看」

據了解，現年47歲的賈男常常利用放學時間，把女學生帶到自己的租屋處進行一對一補課，一週大概會進行1到3次，並且收取每小時100元人民幣（約新台幣470元）的補課費用。

在消息曝光後，當地教育局也以「賈男身為教師，違規進行有償補課；身為黨員卻違反師德，拍攝的影片造成惡劣的社會影響，嚴重違反黨的生活紀律」為由，撤銷賈男的教師資格。

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