臉書打「BFF」檢查有沒有遭駭？不要被騙了！

相關貼文在台灣的臉書社團也有出現，短短不到5小時已經有上萬網友留言測試（翻攝臉書）

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近日一則BFF的網路謠言在臉書流傳（翻攝臉書） 近日一則BFF的網路謠言在臉書流傳（翻攝臉書）

近日臉書（Facebook）爆發出成立以來最嚴重的個資外洩醜聞，不少人都深怕自己成為受害者，而近日又有一則據說是可以「測試你有沒有被駭」的消息在臉書上流傳，只要臉書使用者在留言區塊輸入「BFF」，若打出來的字呈現綠色，代表你是安全的，但若是黑色則代表你臉書有可能已遭駭，但這到底是不是真的呢？

各大臉書社團以及粉專，近日都瘋傳一篇貼文，貼文之中還煞有其事的配上臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）的照片指出「臉書創辦人發明了BFF標籤，來確保你的臉書帳號安全，只要留言BFF，如果變成綠，就代表你的帳號受到保障，如果沒變綠色，那就要趕快改密碼，因為你可能已經遭駭」。

但其實這只是一則網路謠言，其實「BFF」在英文之中，是「Best Friend Forever（永遠的好朋友）」的意思，而這個功能其實臉書早在今年一月就推出，使用者只要輸入BFF之後，臉書上就會出現擊掌的特效，除此之外類似的功能還有「你行的」、「有你真好」、「恭喜」、「XOXO」等等。

那麼到底為什麼會有這種網路謠言傳出呢？推測應該是某些粉絲團、社團為了增加觸及率，才會利用這種方式來變相讓自己粉專的互動增加。

除了BFF外，輸入其他特殊字眼也會有同樣效果（翻攝畫面） 除了BFF外，輸入其他特殊字眼也會有同樣效果（翻攝畫面）
胸悶、心悸、莫名害怕與恐慌 ... 30元炒飯塞爆飯盒卻被嫌 原...

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