奧客占高鐵商務艙座位 遭勸反嗆「你聽不懂中文嗎？」

2018年03月22日 11:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

搭高鐵儘管升等為商務艙，也是要遵照對號入座的規則。日前一名男子在高鐵商務艙占用他人位置，就連列車人員上前勸說，表示希望男子能回到自己的位置就坐，不過對方始終不肯，最後鬧到警察也到場處理，而該男則表示要投訴，讓一旁民眾看得相當傻眼。

網友將此事件PO上《爆料公社》提到，事發於高鐵商務艙，一名男子已經鬧了五分鐘，由於他是商務艙升等乘客，但卻未坐在指定座位，高鐵人員因此請他回至原本的座位，不過男子始終不願配合，期間不斷與高鐵人員嗆聲，甚至拿出手機錄影蒐證，高鐵人員無可奈何只好請警察到場解決，不過男子的態度仍舊相當囂張，甚至揚言要去投訴。

影片中，男子向警察表示，是站務人員先打擾到他，一直堅持該座位客人未到，因此不願意先移動位置「甚至還說高鐵人員中文文法有問題，要高鐵人員離開！」、「妳是法國人嗎？妳是不是說國語文法有問題，聽不懂中文文法嗎？妳是不是法國人聽不懂中文文法」，強調若是該座位乘客到了，他便會自動讓坐，最後高鐵人員認為男子無法溝通，禮貌回覆後便離開。

該男事後也在臉書PO出自己的說法(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友則認為，男子行徑相當離譜「坐別人位置就不對，還在牽扯人到了沒！」、「按票的坐位坐好就沒事了」、「換個位子很難嗎？幹嘛要這樣刁難工作人員」。不過，事後該名男子也PO文表示，並非他想霸占位置，而是對方不斷騷擾他，當時按照人員安排的位置入坐，之後換了三次，對方又告知下站會有人上車，他則回應「知道了」，沒想到站務人員就在一旁不走「請問我到站後再換位不行嗎？非要一直打擾，我也付一樣的票價。我也跟他說，您可以先跟下站聯絡去換位」。