嫩模險遭富商性侵！從6樓跳下自保 脊椎骨折還被逮

嫩模險遭富商性侵！從6樓跳下自保 脊椎骨折還被逮(圖翻攝自ig/black_jack_lady)

友善列印
/綜合報導

在他國工作一定要小心！一名在杜拜工作的俄羅斯模特兒，日前聲稱本月初險遭一名富商企圖性侵並謀殺，為了保命於是從大廈6樓一躍而下，導致她脊椎骨折無法行走，而涉案富商被逮後，反指控是對方先出手襲擊，事後也有人懷疑女模在杜拜擔任伴遊，警方目前則扣留受傷的女模特兒。

根據俄國《NTV》報導，22歲模特兒斯塔尤（Ekaterina Stetsyuk）聲稱，於本月3日遭外籍商人跟蹤，對方要求與她發生性行為，但卻遭斯塔尤拒絕，男子一氣之下出手襲擊，更企圖性侵殺害她，斯塔尤為了保命，因此從6樓跳下，導致她多段脊椎骨折，無法行走。

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不過卻有人傳出，斯塔尤疑似在杜拜擔任伴遊，對此她的母親則否認此說法，表示女兒是一名模特兒，由於不想被殺害，才會跳樓保命，更透露當時富商要求發生性關係，遭斯塔尤拒絕後，氣得掐住她的脖子，並用刀架在她的脖子上，企圖霸王硬上弓，斯塔尤為了守住自己的尊嚴與性命，才會選擇跳樓。

當地警方得知後趕緊至機場，逮到企圖出境的涉案男子，但對方則堅稱是斯塔尤先動手攻擊，他才會出手自衛，事後有消息指出，男子疑似是美國籍人士，斯塔尤已向相關單位申請協助，希望能盡早釐清真相，若是查證屬實，男子恐面臨15年的徒刑。而斯塔尤的傷勢嚴重到無法行走，不過所幸脊髓並未受損，好好復健與治療便可康復。

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