驚悚！殺人後假冒死者過活 1年後女兒驚覺：這不是我爸

2018年03月22日 14:37 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

日前南韓驚傳一起命案，一名李姓清道夫因酒後與同事起爭執，竟將對方勒斃，犯案後，還假冒死者的身份與家人聯絡，並偽造死者診斷證明，替死者申請停職，成功瞞過死者的家人與同事。事件在一年後，李男因盜刷死者信用卡，被警方逮捕，命案才跟著曝光。

根據《中央日報》報導，50歲的李姓清道夫去年4月與楊姓同事在租屋處小酌時，因同事將他的假髮扯下，還惡意挑釁，於是將對方勒斃。事後，李男藉工作之時，將屍體以黑色垃圾袋打包，棄置於垃圾焚燒場，成功毀屍滅跡。

為了不被起疑，李男向區公所謊稱被害人因腰椎間盤突出，需要暫時停職，並提供偽造的診斷證明書，替死者辦理停職手續，讓同事與主管信以為真。李男供稱，原先就得知被害人與前妻離婚後，會定期提供女兒生活費，於是犯案後，多次假冒被害人匯款數萬元的生活費給死者女兒，並以死者手機與女兒保持聯繫。但是這一年間，死者女兒發現「爸爸」都以簡訊聯絡她，從不肯接電話，於是起疑心，向警方通報失蹤。

李男因酒後失控，殺死同為清道夫的楊姓同事。(示意圖/達志影像)

後來李男竊取死者的信用卡，在一年內盜刷了6千萬韓幣（約台幣163萬元），最後因為被店家通報李男盜刷失蹤者的信用卡，引起警方懷疑。隨後警方搜索李男住處，尋獲死者的身分證、偽造的診斷證明以及沾有血跡的皮包等證據。據警方調查，李男曾在死者生前借了8千萬韓幣（約台幣217萬元），不排除是因為金錢糾紛才痛下殺手。

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