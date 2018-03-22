驚悚！殺人後假冒死者過活 1年後女兒驚覺：這不是我爸

驚悚！殺人後假冒死者過活 1年後女兒驚覺：這不是我爸(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導

日前南韓驚傳一起命案，一名李姓清道夫因酒後與同事起爭執，竟將對方勒斃，犯案後，還假冒死者的身份與家人聯絡，並偽造死者診斷證明，替死者申請停職，成功瞞過死者的家人與同事。事件在一年後，李男因盜刷死者信用卡，被警方逮捕，命案才跟著曝光。

根據《中央日報》報導，50歲的李姓清道夫去年4月與楊姓同事在租屋處小酌時，因同事將他的假髮扯下，還惡意挑釁，於是將對方勒斃。事後，李男藉工作之時，將屍體以黑色垃圾袋打包，棄置於垃圾焚燒場，成功毀屍滅跡。

為了不被起疑，李男向區公所謊稱被害人因腰椎間盤突出，需要暫時停職，並提供偽造的診斷證明書，替死者辦理停職手續，讓同事與主管信以為真。李男供稱，原先就得知被害人與前妻離婚後，會定期提供女兒生活費，於是犯案後，多次假冒被害人匯款數萬元的生活費給死者女兒，並以死者手機與女兒保持聯繫。但是這一年間，死者女兒發現「爸爸」都以簡訊聯絡她，從不肯接電話，於是起疑心，向警方通報失蹤。

驚悚！殺人後假冒死者過活 1年後女兒驚覺：這不是我爸 李男因酒後失控，殺死同為清道夫的楊姓同事。(示意圖/達志影像)

後來李男竊取死者的信用卡，在一年內盜刷了6千萬韓幣（約台幣163萬元），最後因為被店家通報李男盜刷失蹤者的信用卡，引起警方懷疑。隨後警方搜索李男住處，尋獲死者的身分證、偽造的診斷證明以及沾有血跡的皮包等證據。據警方調查，李男曾在死者生前借了8千萬韓幣（約台幣217萬元），不排除是因為金錢糾紛才痛下殺手。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

嫩模險遭富商性侵！從6樓跳下...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。