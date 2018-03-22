2018年03月22日 16:02 陳慶餘

教愛犬比納粹手勢，男子被判有罪恐將入獄（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

英國拉納克郡（Lanarkshire）一名男子，日前教家中的愛犬比出納粹敬禮的姿勢，更把過程拍下來PO網，雖然他事後辯稱自己只是在開玩笑，但是仍遭到當地法院已判處仇恨罪名成立，將會面臨入獄處分，而男子事後則感到相當不滿，表示將會上訴到底，並且指控這種判決，無疑是言論自由在開倒車。

綜合外媒報導，現年30歲的米契（Mark Meechan）前年4月上傳了一部影片，在影片中他多次向女友的愛犬「佛陀」（Buddha）說出「用毒氣殺死猶太人（Gas the Jews）」的歧視語句，更對牠播出一段希特勒1936年在柏林奧運會上向群眾演說的影片，並模仿希特勒的腔調大喊「勝利萬歲」，接著還教佛陀做出納粹的敬禮動作。

相關影片曝光後，米契遭到警方逮捕並起訴，但他不斷堅稱自己只是在開玩笑，更拍影片向大眾道歉，表示自己不是有意要侮辱猶太人，但拉納克郡的法院仍在本週一（19日）對此做出宣判，指出米契上傳的片段帶有歧視以及宗教偏見，已經冒犯到他人。法院強調，在言論自由是建立在遵守社會責任的行為之下，因此判處他仇恨罪名成立，需等候判刑結果出爐。

在判決結果出爐後，米契不滿的表示他絕對會上訴到底，並且稱法官的判決讓人心寒，直言這根本就是英國言論自由史上最黑暗的一天，而不少網友以及從事喜劇表演的單口喜劇（Stand-Up Comedy）藝人也紛紛留言力挺，認為他只是開了一個帶有一點冒犯色彩、但無傷大雅的玩笑，不應該被判有罪。

男子播放希特勒演講影片給愛犬觀看（影片截圖）