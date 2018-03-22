薪水高、休假多哪個重要？網友嘆：薪水拉不上去

薪水高、休假多哪個重要？網友嘆：薪水拉不上去（圖／中時資料庫）

友善列印
／綜合整理

「薪水高重要？還是休假多重要？」近年來物價狂漲，但薪水卻停滯不前，讓許多年輕人對未來感到渺茫，有網友談到友人在南部開設國內知名品牌餐飲店，開出底薪3萬、月休4天待遇，但卻頻頻遭到應徵者打槍，求職者寧可月薪2萬7、月休6天，讓他感到相當好奇：「現在的人真的寧願薪水少一點，但希望休假多一點嗎？」

一名網友在《mobile01》發問，表示友人在南部從事餐飲業，是國內非常知名連鎖加盟品牌，而且開了滿多間分店，開出底薪3萬、月休4天，早班一天9小時包含吃飯休息，含勞健保勞退待遇，但卻常常應徵不到人力，並表示最近來應徵的人一聽到月休四天就打槍，寧願月薪2萬7、月休6天，對此讓他相當好奇：「現在的人真的寧願薪水少一點，但是希望休假多一點嗎？」

文章曝光後，掀起網友熱議，紛紛認為「休假」比薪水來得重要，「薪水拉不上去，當然就只能求假多一點（說白就是減少工時）」、「低薪只能找到混日子的，休假當然重要」、「做那麼累幹嘛，錢夠用就好」、「就看缺不缺錢呀！缺錢的就不會選假」。

另外也有精算網友分析，「月休四日，薪30000元，表示內含有四天是休息日加班，所以換算回來，本來的月薪約為24771元；月休六日，薪27000元，表示內含有兩天是休息日加班，所以換算回來，本來的月薪約為24422元，所以比較基準是一個月才差350元耶」、「差2天休假差3000元，看個人囉」、「不管27K或30K，差不多都只是基本薪資的水準」。

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