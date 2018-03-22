2018年03月22日 18:08 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

哭了！她姓名諧音「一分」 銀行員看錯直接變「零分」（圖／翻攝Dcard）

如今有不少父母會請命理師替子女取名，期盼能夠一生順遂，不過近日有名女網友在網路上抱怨，命理師給自己取名「翊芬」，導致過去考試常常差「一分」，不料長大之後還是會因為名字而釀成誤會。她日前請爸爸前往銀行幫忙開戶，沒想到拿到存摺時，卻發現自己的名字從「1分」變成了「0分」，讓網友笑翻了！

一名網友在《Dcard》貼文，表示自己的名字是命理師取的，叫做「翊分」，但因為如此，從小考試常常「差一分」，就連大學申請獎學金也差一分，並附上照片，大嘆：「可能是我不夠努力！」

好不容易熬過在學考試了，但讓她更傻眼的是，近日她請爸爸幫忙申請工作用的銀行戶頭，但沒想到拿到存摺後卻發現，行員擅自把她名字改成了「翎分」，讓她哭笑不得地說：「這樣我直接從1分降到0分...」。

文章曝光後，讓網友們紛紛笑翻了，「對不起，我笑了」、「銀行員：我連一分都不會給你」、「幸好考試是差一分，不是永遠只有一分」、「算命師真的害死很多人」、「貴姓『差』嗎？」、「我有一個朋友叫蘇郁芬，我是不知道他有沒有常常輸一分啦」。