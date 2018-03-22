為何不能用「紅筆」寫名字？忌諱原因曝光

2018年03月22日 20:23 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

許多人從小都曾聽長輩說過「用紅筆寫名字不吉利」，而現實生活中除了教師會拿紅筆改考卷之外，很少會看見有人拿紅筆來記錄其他事情，尤其是寫名字，但原因究竟是什麼，卻很少人知道，事實上源自於一種迷信，古代有著「丹書不祥」的之說，其中說法有三。

日前有網友在臉書《爆廢公社》發問「為什麼用紅筆寫名字會短命？（小時候的說法）」，引起網友熱議，紛紛留言「討厭的人就用紅筆寫他名字」、「為什麼蓋章都用紅色的，就沒關係？」、「可是老師都紅筆簽名」、「小時候也會有這迷思，長大後我倒是不介意了」。

古代統治者託言天命，宣稱所謂的「天書」就是用丹筆所寫，故稱「丹書」，為百姓所忌用，因此皇帝拿紅筆批示奏摺被稱為「朱批」，而除了皇帝之外，其他人則嚴禁使用硃紅色作批示。

但民間會流傳著「丹書不祥」說法，則和古代判決死刑有關，被判決死刑之人會用雞血在其押號上寫上名字，後來演變為用紅筆書寫，因此只有衙門在記錄罪犯名字時才會用紅字。

另外，民間還有著閻王爺用硃砂筆勾劃生死簿之說，被硃筆勾掉的無疑被判死刑，因此紅字一般是指已死之人或是即將行刑的死刑犯，此外，墓碑上刻寫故去的人名字也是常用紅色描繪，因此如今人們相當忌諱用「紅字」寫信，通常代表著絕交或是有災情發生。

【民間習俗，僅供參考。本篇文章非正式學術論文，如有不同史實觀點，歡迎留言指正】