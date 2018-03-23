遊覽車國道搶快超車！影片掀論戰 意外釣出超多三寶

2018年03月23日 07:30 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

遊覽車國道搶快超車影片（影／爆料公社）

到底是在趕幾點？近日有網友上傳一支行車紀錄器，只見一輛大貨車正行駛在外車道上，忽然左側連續衝出四輛遊覽車，從大車左前方切至外側下匝道，其中最後一輛遊覽車甚至直接跨越槽化線，害後方大車差點撞上，影片引起兩派網友爭論不休，其中也釣出不少三寶。

一名駕駛20日在臉書《爆料公社》上傳一段行車紀錄器畫面，並寫下「蝶戀花的教訓，請問有誰記起來了嗎？」、「學長…你這樣開車，知不知道我差點被你買單？都離樓梯那麼近了，走我後面下很難嗎？」

從影片可見，當時原PO正行駛在國道外側車道，忽然中線車道連續衝出四輛遊覽車，依序切往外側下交流道，其中最後輛遊覽車為了跟緊前方車輛，試圖加速超車搶快，甚至跨越槽化線，車尾差點掃到後方車輛，讓後車駕駛嚇到狂按喇叭。

影片曝光後，掀起網友論戰，其中有不少網友指責原PO「您沒要下交流道，為何慢速占據外側專用車道？」、「開外線佔據線道還放慢速度」、「旁車都一直是比影片主人還正常快...影片主人車頭前面明明都沒車，自己不知道在慢什麼在忙什麼，還好意思把矛頭指向遊覽車 ！」

但也有網友怒批檢討原PO行為根本就是三寶，怒批「奇怪最外線道不是慢車在開的嗎？」、「我以為大車慢車開外側是常識的說」、「連大車的喇叭聲都無法分辨，而且載重大車，要煞車是非常困難」、「國道要下匝道，要在300公尺前就先切外線」、「一堆人說駕駛佔用外車道，大車跟慢速車本來就是行駛外車道，遊覽車要下交流道搶快搶道還切槽畫線就不對了啊！莫名釣出一堆不知道交通規則的三寶！」

另外，還有網友痛批遊覽車「自以為技術很好」、「載人不是載貨...這樣搶快，拿大家生命陪你一起冒險...這樣對嗎？」、「這太扯了，本來想說第三台的出現已經很勉強了，沒想到還有第四台」、「全車的人把生命交給他，還這樣開車！一點職業道德都沒有」。