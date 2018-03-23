遊覽車國道搶快超車！影片掀論戰 意外釣出超多三寶

遊覽車國道搶快超車！影片掀論戰 意外釣出超多三寶（圖／爆料公社）

友善列印
／綜合整理
遊覽車國道搶快超車影片（影／爆料公社）

到底是在趕幾點？近日有網友上傳一支行車紀錄器，只見一輛大貨車正行駛在外車道上，忽然左側連續衝出四輛遊覽車，從大車左前方切至外側下匝道，其中最後一輛遊覽車甚至直接跨越槽化線，害後方大車差點撞上，影片引起兩派網友爭論不休，其中也釣出不少三寶。

一名駕駛20日在臉書《爆料公社》上傳一段行車紀錄器畫面，並寫下「蝶戀花的教訓，請問有誰記起來了嗎？」、「學長…你這樣開車，知不知道我差點被你買單？都離樓梯那麼近了，走我後面下很難嗎？」

從影片可見，當時原PO正行駛在國道外側車道，忽然中線車道連續衝出四輛遊覽車，依序切往外側下交流道，其中最後輛遊覽車為了跟緊前方車輛，試圖加速超車搶快，甚至跨越槽化線，車尾差點掃到後方車輛，讓後車駕駛嚇到狂按喇叭。

影片曝光後，掀起網友論戰，其中有不少網友指責原PO「您沒要下交流道，為何慢速占據外側專用車道？」、「開外線佔據線道還放慢速度」、「旁車都一直是比影片主人還正常快...影片主人車頭前面明明都沒車，自己不知道在慢什麼在忙什麼，還好意思把矛頭指向遊覽車 ！」

但也有網友怒批檢討原PO行為根本就是三寶，怒批「奇怪最外線道不是慢車在開的嗎？」、「我以為大車慢車開外側是常識的說」、「連大車的喇叭聲都無法分辨，而且載重大車，要煞車是非常困難」、「國道要下匝道，要在300公尺前就先切外線」、「一堆人說駕駛佔用外車道，大車跟慢速車本來就是行駛外車道，遊覽車要下交流道搶快搶道還切槽畫線就不對了啊！莫名釣出一堆不知道交通規則的三寶！」

另外，還有網友痛批遊覽車「自以為技術很好」、「載人不是載貨...這樣搶快，拿大家生命陪你一起冒險...這樣對嗎？」、「這太扯了，本來想說第三台的出現已經很勉強了，沒想到還有第四台」、「全車的人把生命交給他，還這樣開車！一點職業道德都沒有」。

最後一輛遊覽車搶快超車，還跨越槽化線。（圖／爆料公社） 最後一輛遊覽車搶快超車，還跨越槽化線。（圖／爆料公社）
新北商圈驚見3黑絲正妹「隨機... 盲彎跨雙黃線逆向超車 三寶自...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。