「媽媽我想要妳陪」8歲童怕孤單 一支手機竟讓母親狠心打死他

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

家長為了賺錢養家可能沒有太多時間能陪小孩，導致他們可能會感到孤單寂寞，因此容易做出吸引父母的行為，但往往意外惹怒父母。大陸江蘇有一名母親因為8歲兒子弄丟手機又不寫作業，便多次動手體罰他，儘管他哀求「媽媽我想要妳陪」，但母親竟狠心棍打、針戳，隔天才發現兒子早已倒地身亡。

綜合陸媒報導，該母親日前在接受檢察官偵訊時，才說出這起悲痛事件的來龍去脈，事發在1月5日傍晚，她下班回家後得知兒子出門玩時將手機弄丟，當下搧了他兩個耳光，她也趕快在微信群組發訊息請鄰居幫忙注意；豈料沒有找回手機就算了，她發現兒子還沒寫完作業，便拿起木棍打他手心，但兒子仍不肯將作業寫完，母親一氣之下開始毒打他。

後來該母親甚至揚言要拿刀幫兒子「放血」，讓他嚇得急忙躲到桌子底下，並不斷地哀求，「媽媽，妳聽我解釋」、「媽媽，我很孤單，我想要妳陪，妳可不可以不上班？」、「不是這樣的」；不過，她非但不理會，還拿針戳兒子的嘴、腳等部位，在用木棍繼續痛打他。

到了晚上10點左右，母親發現兒子寫保證書後在客廳沙發睡著，就將他抱回臥室床上，但隔天早上6點多她發現兒子倒在臥室地上，她馬上打電話急救；當急救人員到場時，她的兒子早已死亡。事後經過法醫鑑定，確定男童是遭到反覆毆打，引起創傷性、失血性休克合併肺脂肪栓塞。

不過，在開庭時孩子的父親仍出面為老婆辯解，認為她要照顧小孩生活起居，一邊上班貼補家用，還必須督促他的學習狀況，體罰的初衷是好的，所以不想追究老婆「失手」害兒子死亡的責任。但江蘇泰興市檢察院在20日已批准逮捕該名狠母，待進一步偵查起訴。

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