人一生拉的屎有多重？ 研究結果超乎你想像

人的一生中到底會大多少便呢？（shutterstock）

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在上完大號後，按下馬桶的沖水閥把便便沖掉，是每個人幾乎每天都會做的一件事，但你有沒有想過，在你的一生之中，這些被你沖掉的大便到底有多少呢？

根據《每日郵報》報導，美國加州聖地牙哥分校（University of California, San Diego）的一份研究報告指出，人類平均每天會上一次大號，而每次大號所排出來的糞便大約是400公克，一週大約可製造2.8公斤的糞便。

以女性平均能活到81歲來看，那一生之中大約會大出11757公斤的大便，總重大約是三隻成年河馬的總和，至於以男性的平均壽命76歲來計算，則是會大出11300公斤的大便。

研究指出，一個成年人在一年之中所產出的糞便總重大約是145公斤，比一隻成年熊貓的體重（約80~120公斤）重得多。

除了糞便總重外，研究也提到，一般正常人的大便是由70%的固體與30%的液體所組成，而人們在大便時平均一秒鐘會排出大約2公分的的糞便，但如果你有便秘的情況，想要排出一顆硬硬的大便，就必須得花上整整12倍的時間。

人類一年會大出比熊貓體重還重的便便（shutterstock） 人類一年會大出比熊貓體重還重的便便（shutterstock）
至於一生之中的糞便則是與三隻雄性成年河馬的總重差不多（shutterstock） 至於一生之中的糞便則是與三隻雄性成年河馬的總重差不多（shutterstock）
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