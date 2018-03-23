蘋果驚見人工染色？泡滾燙熱水竟出現「血珠」

蘋果驚見人工染色？泡滾燙熱水竟出現「血珠」(圖/ 翻攝自微博@杭州日報)

友善列印
／綜合報導
有網友看到該女的分享，紛紛做實驗驗證是否真的有「血珠」。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

蘋果是許多民眾喜愛的水果之一，但連蘋果都出現人工染色的狀況？日前大陸浙江有一名女子將蘋果泡在熱水中，表面竟冒出一粒粒紅色水滴，用紙巾擦淨後仍繼續冒出「血珠」，讓她懷疑蘋果可能遭到加工染色；但有營養師跳出來解釋，這是蘋果中的花青素在高溫環境被降解的「自然現象」。

綜合陸媒報導，一名來自浙江的女子在網路上發文，提到自己平常喜歡吃水果，某天起床看到冰箱有蘋果，但太冷了所以決定將它泡在燒開的熱水中，先去吃中飯再回來吃蘋果；沒想到她吃完午飯後，發現蘋果表面開始冒「血珠」，拿了紙巾擦乾淨後，依舊冒出紅色的「血水」。

該女子還特地將泡熱水和沒泡熱水的蘋果做比較，發現泡過熱水的蘋果表皮顏色變得很淡，她將蘋果冒「血珠」的情形拍下上傳，擔心是不是連蘋果都被「人工染色」，求問網友「有沒有懂的人，給我分析一下這是什麼情況？」

她的發文馬上引起網友熱烈討論，有人像她想的一樣，直說「被無良商家染色了嗎？」、「蘋果打蠟了？」、「太可怕了吧」；還有人開玩笑，「蘋果被妳殺死了，它在吐血」。不過，有網友有樣學樣做實驗，發現將蘋果放到熱水中真的可以擦出紅色的水珠，有專業的人則說，「這是蘋果皮裡的花青素在高溫環境被降解的表現」。

有營養師也對此回應，蘋果含有花青素，而花青素是屬於水溶性，因此會溶於水中，而大多數紅色、紫色、藍色的蔬果遇到熱水都極有可能發生此現象，所以該女子購買的蘋果並不是遭到「人工染色」；而顏色越紅的蘋果，花青素含量也較高，溶出的「血珠」也更明顯。

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