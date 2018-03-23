無視規定！護理師帶狗進醫院嗆保全 網友傻眼怒轟「丟臉」

2018年03月23日 10:43 陳慶餘

護理師帶狗進醫院遭保全制止，但她完全不理，讓保全氣得將影片ＰＯ網（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

為了能讓病人有個安全衛生的恢復環境，醫院規定民眾不能攜帶寵物進入醫院，但醫護人員就能公然違反規定？一位護理師日前將寵物犬帶到加護病房一旁的休息室用餐遭到醫院保全制止，但沒想到護理師不但完全不理他，甚至還怒嗆保全，讓保全氣得將護理師的惡行惡狀貼上網，希望讓大家來評評理。

「我沒辦法縱容這誇張到極點事…投訴我讓我沒工作我也無所謂！」一位自稱是保全的網友在臉書社團「爆料公社」PO出影片，一名護理師在休息室吃飯，旁邊的椅子上則是坐著他的愛犬，而保全上前提醒她醫院不能帶狗，而對方則回覆「這是自己養的狗啊」，接著護理師見到保全錄影，竟還不滿的表示「你這樣會不會很誇張啊？」讓保全完全傻眼的表示「那如果我家裡養蛇，我也可以帶蛇來醫院嗎？」

保全強調，自己在門口就已經勸阻過，「電梯裡面還有白色狗毛…護士你不配合我又帶狗到加護病房旁吃飯。旁邊都是插管病人，你會不會太扯阿！如果認為保全像狗一樣顧門口，甚至投訴我讓我沒工作我也無所謂。你真的有愛心那有想過插管病患嗎？」

影片曝光後，不少網友都對護理師的行為感到相當傻眼，紛紛留言表示「愛狗不是愛在這種地方，自私」、「最基本的概念都沒有可以把執照給丟了」、「我比較擔心會保全被懲處」、「身為護士，怎會不知道不能帶寵物進醫院？很糟糕」。

更有身為護理人員的網友，出面留言痛罵「身為護理人員的我簡直火冒三丈！這位小姐應該是護理人員沒錯，把狗帶進醫院休息室吃飯是有沒有感控觀念？旁邊是ICU（加護病房）欸！還讓狗狗坐在椅子上WTF？丟醫護人員的臉！」