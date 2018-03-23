人氣Coser大秀「絕對領域」 攝影師360度人牆包圍成奇觀

2018年03月23日 12:01 陳慶餘

被譽為日本國內規模最大的COSPLAY活動「第14回日本橋STREET FESTA 2018」在18號圓滿落幕，活動每年都吸引了將近20萬的動漫迷到場朝聖。

在日本小有名氣的正妹Coser「五木あきら」也穿上了近日推出新作、在全球銷量超過750萬套的電玩遊戲《魔物獵人：世界》中的麒麟套裝來到場共襄盛舉。

雖然與以往性感的裝扮不同，在這次的裝扮中五木あきら依然露出小蠻腰以及大腿的絕對領域，讓她在一現身之後，就立刻變成鎂光燈焦點，攝影師拿著大砲所圍成的「360度圍牆」，更是成為奇觀，在推特上掀起熱議。