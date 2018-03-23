男星抱2歲女高空彈跳「安全帽消失」挨轟 他反擊：她說還要玩

2018年03月23日 14:11 邱柏玟

Redha Rozlan（@matredho）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 17 日 6:40 下午 張貼

有越來越多人喜歡挑戰極限運動，但帶著年幼的孩童卻沒有齊全的安全設備，這樣好嗎？最近馬來西亞有一名實境秀紅人羅茲蘭(Mohd Redha Rozlan)帶2歲女兒麥加(Mecca)玩高空彈跳，他竟全副武裝抱著連安全帽都沒有的麥加，跳下有60公尺高的溪邊；離譜情形引起許多家長砲轟，但他卻說「她很享受，還想再玩」。

據《每日郵報》報導，藉由實境秀走紅的馬來西亞紅人羅茲蘭日前帶著2歲女兒麥加到新古毛(Kuala Kubu Bharu)附近景點遊玩，還決定要帶著她挑戰60公尺高的高空彈跳，並將挑戰的影片分享到Instagram上。但影片上傳沒多久馬上引起不少家長砲轟，因為影片中羅茲蘭全副武裝抱著麥加，但她身上設備簡陋，甚至連頭盔都沒有。

羅茲蘭帶著2歲女兒麥加高空彈跳的事情引起爭議，活動負責人阿茲米(Mohd Shafiq Azmi)表示，活動中的設備都有安全人員檢查過，他也從事這個工作超過一年，相信他們的專業，「這項活動在馬來西亞安全是最重要的，我們有聘請合格的廠商遵守相關規定」。

面對網友砲轟，羅茲蘭向大家表示，麥加有穿著完整的安全帶，而且強調她是自願跟他一起挑戰，並無半點強迫，「她很享受整個過程，還說要再一次」，希望大家能冷靜看待這件事。

不過，有兒童權利相關的律師吳兆林(Goh Siu Lin，音譯)對此表示，讓孩子參與危險活動的父母就是欠缺適當的判斷力，「我沒聽說過，那個年紀的小孩能夠參加極限運動」；另一名律師安德魯(Andrew Khoo)則說，父母讓小孩身處危險情境，可能造成對他們身體或精神上的傷害。