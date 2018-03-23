男星抱2歲女高空彈跳「安全帽消失」挨轟 他反擊：她說還要玩

男星抱2歲女高空彈跳「安全帽消失」挨轟 他反擊：她說還要玩(圖/ 翻攝自Instagram@ matredho)

友善列印

Redha Rozlan（@matredho）分享的貼文 張貼

有越來越多人喜歡挑戰極限運動，但帶著年幼的孩童卻沒有齊全的安全設備，這樣好嗎？最近馬來西亞有一名實境秀紅人羅茲蘭(Mohd Redha Rozlan)帶2歲女兒麥加(Mecca)玩高空彈跳，他竟全副武裝抱著連安全帽都沒有的麥加，跳下有60公尺高的溪邊；離譜情形引起許多家長砲轟，但他卻說「她很享受，還想再玩」。

據《每日郵報》報導，藉由實境秀走紅的馬來西亞紅人羅茲蘭日前帶著2歲女兒麥加到新古毛(Kuala Kubu Bharu)附近景點遊玩，還決定要帶著她挑戰60公尺高的高空彈跳，並將挑戰的影片分享到Instagram上。但影片上傳沒多久馬上引起不少家長砲轟，因為影片中羅茲蘭全副武裝抱著麥加，但她身上設備簡陋，甚至連頭盔都沒有。

羅茲蘭帶著2歲女兒麥加高空彈跳的事情引起爭議，活動負責人阿茲米(Mohd Shafiq Azmi)表示，活動中的設備都有安全人員檢查過，他也從事這個工作超過一年，相信他們的專業，「這項活動在馬來西亞安全是最重要的，我們有聘請合格的廠商遵守相關規定」。

面對網友砲轟，羅茲蘭向大家表示，麥加有穿著完整的安全帶，而且強調她是自願跟他一起挑戰，並無半點強迫，「她很享受整個過程，還說要再一次」，希望大家能冷靜看待這件事。

不過，有兒童權利相關的律師吳兆林(Goh Siu Lin，音譯)對此表示，讓孩子參與危險活動的父母就是欠缺適當的判斷力，「我沒聽說過，那個年紀的小孩能夠參加極限運動」；另一名律師安德魯(Andrew Khoo)則說，父母讓小孩身處危險情境，可能造成對他們身體或精神上的傷害。

男子當眾被蟒蛇纏頸窒息 鄉民... 侯友宜，為什麼不辯論？

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。