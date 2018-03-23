忘簽聯絡簿遭罰1500字！家長爆氣「複製貼上」 師這樣回被讚爆

2018年03月23日 14:31 杜炤佑

20日有一名網友在臉書社團PO文抱怨，表示他是每天早出晚歸的上班族，偶爾沒簽孩子的聯絡簿，沒想到班導師竟罰孩子寫1500個字，讓他不禁想問：「請問大家這合理嗎？」事後原PO決定幫小孩交差，用電腦「複製貼上」打上「我周一忘記簽聯絡簿」，沒想到後來的發展神逆轉。

21日原PO在臉書「爆怨公社」更新發文表示，隔天小孩帶著「複製貼上」的1500字到學校上課，沒想到又被導師罰寫，「兒子說整天都沒下課，因為要補罰寫500次名字」，讓原PO氣得說：「老師竟然說聯絡簿是規定一定要簽的，請問中華民國哪一條法律規定的？」

22日晚間原PO再度貼出老師在聯絡簿上寫給小孩的話，「OO你是一個聰明的孩子，父母上班都很忙碌，老師希望你能體貼父母的辛勞，假如爸媽沒有空，希望你能主動拿聯絡簿給家長簽名，相信你一定能做得很好。」看到老師的這番話，原PO也態度軟了下來，並感謝網友們給予的意見，希望事件可以就此落幕。

事後老師在聯絡簿寫了一番話鼓勵孩子，原PO也希望事件就此落幕。(圖/爆怨公社)

對此，其他網友也紛紛留言「我覺得...聯絡簿不只是跟老師的溝通橋樑，我們寫給老師的東西，孩子也在看，我們對老師的態度，影響孩子學習的態度。孩子在學校的表現或是狀況，我們只能靠老師幫我們注意照顧」、「看一下聯絡簿、簽一下名不會花太多家長的時間，同時也是對老師的尊重，養成孩子自己將聯絡簿拿出來簽名是孩子的責任，家長簽名是家長的責任，機會教育，以身作則」、「建議還是直接跟老師溝通一下比較好，這個複製貼上...有點...再這樣用複製的下去，孩子可能心靈上會有挫折了」。