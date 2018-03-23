2018年03月23日 15:00 黄暐瀚

整整兩個月前，當周錫瑋剛剛起步要選新北市長的時候，他就已經叫陣侯友宜，公開辯論了。

一來，周有五年治縣經驗；二來，省議員和立委出身的選舉磨練，讓周錫瑋口才辨給，言詞犀利，真要上陣舌戰，自然不落下風。

誰知提出辯論之後，有如石沈大海，從一月到二月，從侯正式宣佈參選，到現在離初選底定，只剩最後幾天。黨部辦了四場政見會，周另外接受電視台的辯論邀約，只不過這場「會外賽」，卻僅見周，不見侯。

選舉選賢，選舉選能，要選賢與能，就得不怕接受檢驗。

辯論場上，敵我攻防，什麼過去不想說的？什麼從沒被問過的？都勢必一一曝光。所以對選民來說，辯論會，絕對必要，既然如此，侯友宜，為什麼不辯論？

理由很簡單，不是不辯論，而是不在這種時候，參加這樣的辯論。

一、什麼叫「這種時候」？

辯論過程，彼此攻防，黨內同志，難免有傷。目前台灣六都當中，國民黨僅剩一都新北，對藍軍來說，年底選戰在新北不只是要贏，而是絕不能輸。身為藍營最後堡壘，如果新北市在藍營執政八年之後，居然宣告失守？那就已經不是「斷手、斷腳」的問題，而是根本直接「斷頭」。

所以不管新北市藍營今年最後派出的參選人，是侯友宜？是周錫瑋？還是金介壽？黨內和氣不能沒有，初選之後，還需團結。畢竟國民黨在新北市的實力，並未如民進黨在台南高雄那樣的「一面倒」，一旦黨內出現「初選裂痕」，對正式選舉來說，將大大不利。

辯論雖是良藥，但也是猛藥，暫避其鋒，以免耗損，為國民黨在正式的選戰中，保留更多的團結實力。

二、什麼叫「這樣的辯論」？

外界一向認為侯友宜口才不佳，一旦跟周錫瑋同台辯論，勢必落於下風。

然而，政治人物施政擘畫，靠的不只是「嘴巴」，還有「行動」，比起周錫瑋的五年縣政經驗，侯友宜也有七年的副市長生涯。尤其朱市長每每委以重任（2016參選總統時，侯還曾代理市長三個月），「侯副」在新北市政府裡頭的份量，如同「市長分身」。

對市政的嫻熟，侯友宜其實很有信心，面對周錫瑋的「挑戰」，他也一點不懼。問題是這次初選，不只侯周，還有意外殺出的金介壽。眼看情勢將是「二打一」，而且很可能會演變成為「毀侯大會」，而不僅是「市政論辯」，同室操戈的結果，徒留話柄給民進黨在正式選舉時消遣嘲諷，無疑是自廢武功。

三、該說的，不必透過辯論才能說。

辯論的目的，是要讓參選人「完全透明」。但想讓一個參選人「完全透明」，卻未必非得透過「辯論」，才能達到。

外界質疑最多的「三一九槍擊案」、「鄭南榕圍捕案」跟「三億探長案」，從二二八宣佈參選之後，侯友宜已經透過大小媒體，清楚地闡述回應過各種質疑。

既然有方法，可以「不傷和氣」地就把「事情說清楚」，那又何必拘泥於非得參加「初選辯論」不可？

所以，侯友宜不是不辯論，而是不願在這個階段做出「親者痛、仇者快」的事情。

如果一旦初選通過，順利獲得黨內提名，成為「國民黨新北市長參選人」，之後面對「民進黨的新北市參選人」，不論是蘇貞昌，是游錫堃，還是吳秉叡，屆時侯友宜一定願意與之辯論，該戰就戰。