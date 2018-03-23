國民黨新北市應該舉辦初選辯論

2018年03月23日 15:03 陳敏鳯

國民黨拚著王子復仇記，要打回政權，可是最近有關幾個縣市的初選佈局和辯論安排，完全看不到國民黨的氣魄和企圖心，甚至於專業。就拿這次選舉的重之重新北市來說，民調時間非常奇怪，黨中央對於正式的辯論會甚或起碼的政見會都不敢辦，令人失望。

只要從事民調業者，都知道民調在假日與非假日進行，訪問的樣本結構會差距很多，一般民調訪問勉強為之，至於攸關初選勝負的政黨民調，誰敢在非假日完成，未來恐怕爭議甚多。

再者，有關新北市長的初選辯論，若因前副市長侯友宜的主張不辦辯論會，甚至政見會也是各自錄影而來，那國民黨中央顯然是個錯誤的決策，顯示國民黨並沒有積極要展現奪回江山的企圖心。

民進黨在舉辦高雄、台南及嘉義初選時，當時各縣市候選人也是互相批評很多，嘉義縣部份政見會當天，參選人之一嘉義縣議長張明達，竟然缺席政見會，讓另一位參選翁章梁唱獨角戲，後來民調結果翁章梁勝出，雙方為了對於是否進行干擾民調，事後還爭執多日，最後還是圓滿落幕。翁章梁的勝出與其敢面對選民表政見，或許有關。

台南和高雄初選選情激烈，民進黨也沒有取消政見會的打算，就是要求參選人不互相攻訐對方，當然，政見會裡還是有零星的火花，但是選民還是看到了各參選人的政見，及對該成市發展的願景。

反觀，國民黨為了怕發生互相攻訐，難以修補內鬨造成的裂痕，在有政見會必要的縣市，都採取錄影方式，不讓參選人面對面。這完全是不對的決定。

沒有現場就沒有造勢就沒有宣傳，以新北市這樣的熱度，如果舉辦一場辯論會或政見會，那將可為國民黨新北選舉宣傳創造聲勢，國民黨竟然放棄這樣的機會，只為了投鼠忌器，問題是，沒有辦政見會或辯論會，新北市各參選人之間就團結了嗎?顯然只是沙堆鴕鳥的心態。

沒有辦法舉行，除了凸顯國民黨中央欠缺安排及約束的能力，對於自己權威欠缺信心，也對自家參選人沒有把握，才使新北市民無法看過政見會才能接電話表示要支持那一個人選。

除了黨中央外，侯友宜也是主張不參選辯論者，很多勝者通常會認為要持盈保泰，不要跟可能落後民調者一併同框，免得被出錯被拉下來。事實上，根據民進黨高雄及台南的情況，勝者依舊勝，甚至大勝，以侯友宜近日表現的機智反應，及七年的市政經驗，不敢面對辯論會，難以想像原因何在。

總之，在國民黨前陣子大談如果六加七，贏回七個縣市的雄心大志，辦理初選的保守心態，顯然就沒有開大門走大路的氣魄，宣誓「國民黨要回來！」，台北市議員也只提不到一半人選，種種地方看不到中央的領導力，尤其在大環境有利於藍軍的此時此刻，國民黨中央及部份參選人還是心態保守，綁手綁腳，選民就算對民進黨不滿意，看到這樣的國民黨，恐怕更失望。