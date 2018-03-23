回家嗅到瓦斯味2女「點火測試」 秒爆炸身陷火海

2018年03月23日 15:28 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一般人在家中若是聞到不尋常的臭味，第一直覺很容易想到「瓦斯漏氣」，但應該怎麼處理才是正確的？近期大陸廣東出現2名天兵女子在家中嗅到瓦斯味，商量後居然決定「點火測試」，果真當場發生大爆炸，2人瞬間身陷火海，慶幸的是有及時逃出，經過治療目前無生命危險。

綜合陸媒報導，2名住在廣州黃埔區的女子14日傍晚返家，進屋就嗅到一股不尋常的氣味，她們馬上衝去廚房將瓦斯桶的氣閥關掉，但不確定瓦斯是否就沒有外洩，2人討論過後居然決定「點燃瓦斯爐」測試；她們衝動點火後，馬上造成現場爆炸，2女雖然被大火吞噬，但慶幸的是有及時衝出火場，被送往醫院搶救。

其中一名受傷女子透露，「我們衝出了門外，後面還聽到巨響，瓦斯桶又發生了爆炸」。而替2女診治的燒傷整形外科醫師則說，她們的全身燒傷面積高達30%至40%，其中一人還穿著絲襪，與皮膚粘在一起所以傷勢較嚴重；經治療後，目前2女情況穩定，仍待下一次手術修復燒傷處。

而根據大台北區瓦斯股份有限公司官網的安全宣導，關於檢查瓦斯漏氣方法有5點注意事項，分別是「不使用瓦斯時，檢視瓦斯表末位數字，如有轉動，表示漏氣」、「以肥皂泡塗於檢察處，如有漏氣，會形成氣泡」、「絕不可用火測漏」、「不可點火，不可打開電燈和一切電器開關」、「不可用電扇、抽風機、排油煙機來排除瓦斯」。