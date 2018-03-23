留下離家信！人妻被頑皮兒氣炸「去找新媽媽顧你」 網笑：爸爸賺到了

留下離家信！人妻被頑皮兒氣炸「去找新媽媽顧你」 網笑：爸爸賺到了(圖/爆料公社)

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許多女性為人母後，不但不能有自己的生活，還要忍受孩子的調皮搗蛋。日前就有一名網友在臉書PO文表示，2年前妻子被兒子氣到寫信「離家出走」，沒想到如今又再度被調皮的兒子惹怒，用紅筆寫下「老娘不幹了，你自己去找一個新媽媽來照顧你」的紙條，讓網友看了紛紛笑說：「爸爸賺到了！」

網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示：「我兒子又惹我老婆生氣了！！我看我這次可以真的幫他找新媽媽了」，並附上妻子留下的信。可見上方寫道「2年前的今天你惹怒你老娘我，那時我寫了整整2張信紙，以為你會反省…2年後的今天，你讓我完全崩潰，我現在只想對你說」，最後狠心寫下：「老娘不幹了，你自己去找一個新媽媽來照顧你！」還附註自己是「即將離開你的舊媽媽」。

而原PO也分享2年前妻子的「離家信」，「你長大了，翅膀硬了，會頂嘴了，很好」，並要兒子自己學著洗澡、買東西吃、繳註冊費等等，但文中卻提到兒子才「幼稚園」，認真的字句顯得相當可愛。

留下離家信！人妻被頑皮兒氣炸「去找新媽媽顧你」 網笑：爸爸賺到了 2年前原PO的妻子也曾留下離家信。(圖/爆料公社)
留下離家信！人妻被頑皮兒氣炸「去找新媽媽顧你」 網笑：爸爸賺到了 2年前原PO的妻子也曾留下離家信。(圖/爆料公社)

照片曝光後，其他網友也紛紛回覆「恭喜你可以換老婆了」、「爸爸：好兒子，林北總算沒白疼你」、「老爸暗爽中」、「搞了老半天，小孩才讀幼稚園，這個媽媽是想唬誰啊」、「爸爸表示：好兒子！！晚上帶你去挑新媽媽」、「怪他爸爸啊當初應該射在牆上」、「舊媽媽的字還蠻漂亮的」。

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