想親身體驗「浪漫愛情故事」 女大生竟闖宋美齡故居全裸滾床單

2018年03月23日 15:51 陳慶餘

位於南京鍾山的「國民政府主席官邸」建造於1932年，因為相傳是蔣介石為了表達對妻子宋美齡的愛所建，因此又被稱之為「美齡宮」，不過近日卻傳出有一名女子，全裸闖入美齡宮臥室全裸滾床單的事件，讓當地警方哭笑不得。

根據《現代快報》報導，今年3月初，有民眾目擊一位女子突然跑到美齡宮的臥室內，並且躺在床上蓋被子睡覺，叫也叫不起來，因此目擊者只好報警處理。在警方到達現場後，赫然發現女子不僅是躺在床上，還將衣服脫光，讓到場的男警察一陣尷尬，只好緊急找來女警幫忙。

「她不讓我說話，不停地說自己的事，說自己是文藝青年，在創作有關愛情的劇本」到場的女警表示，女子口中一直念念有詞，說是因為很羨慕民間傳說的美齡宮愛情故事，想親身體驗一下才能夠寫好劇本，但女子始終情緒不穩，還不准警方靠近，更一度跨出窗台表示要輕生，逼得警方只好找來女子家屬來緩和她的情緒，並且將她送醫治療。

女子的家屬表示，她是是一名在學學生，最近正在創作一個劇本，可能太投入才會有點走火入魔，「她剛生了孩子不到一年，又要帶孩子又要忙學業，最近在搞創作可能有點偏激了。」

女子家屬指出，她前兩天還曾經表示想去台北體驗生活，來為創作找靈感，可能是因為被家裡阻止，才會不甘心的跑到美齡宮來找靈感。