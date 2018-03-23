「我要機車他就送！」交往4年遭狠甩 勢利女嗆：你比不過人家

「我要機車他就送！」交往4年遭狠甩 勢利女嗆：你比不過人家(示意圖/達志影像)

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感情是錢能衡量的嗎？日前一名男網友在臉書PO文抱怨，交往4年的女友突然提分手，還帶著新男友到住處整理行李，他見狀便追問女方分手原因，竟得到「他比你好，我要一台機車他立馬就買」的答案，讓他相當崩潰，直說：「原來感情再怎麼久，沒有錢什麼都不是。」

男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他和女友交往4年，女方要求要什麼東西他都盡量滿足，甚至掏錢買一台iPhone給她，沒想到前幾天女友突然提分手、封鎖他，讓他非常不解。

某天，原PO突然接到女友電話，要求把家中的衣服拿走，並退回當初原PO送的手機。等到雙方見面時，原PO的女友卻帶著一位新男友出現，讓原PO不甘心地問：「我為什麼會這樣被甩？」對方卻回：「我現在過的跟大小姐一般的生活，我想要什麼就有什麼」、「跟那個男的在一起，那個男的會買我喜歡的東西」、「他比你好，我要一台機車他立馬就買」。

「我要機車他就送！」交往4年遭狠甩 勢利女嗆：你比不過人家 交往4年的女友竟因為一台機車提分手。(圖/爆怨公社)

這番話也讓原PO相當難過，「原來我們之間的感情不如一台車，這一次真的了解了，原來感情再怎麼久，沒有錢什麼都不是，就像一個廢物一樣，等到土豪出現，她就跟人家走，我這次真的累了。」

對此，其他網友紛紛安慰原PO，「只有機車價值，真廉價」、「最起碼她還滿老實，你可以找下一個了」、「好勢利的女生，分開也好」、「沒關係，你就等著看，像這種的，下場不會好到哪裡去」、「只值一台機車的女人，沒什麼好留戀，且這台機車還是別人花錢的，讓你看清一個人」。

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