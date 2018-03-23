掏50元給女兒當零用竟「被說教」 網激動：跪求教育方法！

2018年03月23日 18:16 杜炤佑

家庭教育很重要，貼心的孩子也可遇不可求！日前一名身為單親媽媽的女網友在臉書PO文表示，某天趁女兒上學前，拿出50元零錢要她帶在身上，結果女兒竟懂事地拒絕：「妳以為賺錢很簡單嗎？」讓她相當感動，欣慰地說：「這樣的女兒我好愛她，缺點就是太宅，太愛唸我了。」

女網友日前在臉書「爆廢公社」說道，某天在妹妹6點20出門上學前，掏了50元給她帶在身上，讓她可以買飲料或零食吃，不料女兒卻冷聲拒絕：「去學校要花什麼錢？」、「妳以為賺錢很簡單嗎？我喝水就行，早餐不是有了（指我買的早餐），午餐吃學校，我還要花什麼？」

女網友說，後來她還是將50元丟進女兒的口袋，但妹妹為了趕校車，只能匆匆回頭說「回來再歸還！」女網友表示，女兒早晚餐在家裡吃，午餐在學校吃，假日偶爾會和好友逛街，不過逛的都是文具店、書局等，然後久久看一次電影，保養則僅有洗面乳和保濕水各一瓶，「聽別人說一個月給孩子1000元太少。我家妹妹一個月有1000元零用錢，要繳她的手機月租費388元、文具費、和朋友的逛街費。」

最後女網友欣慰地說：「妹妹說零用錢就是買文具用的錢，賺錢不容易，不能亂花錢，想花錢等她有能力再說。現在她是學生就做學生樣子，不需要花太多錢。」

對此，引起許多網友讚嘆，紛紛跪求原PO的教育方式，「真窩心」、「女兒觀念很好」、「好棒的女兒，根本是報恩來的」、「好貼心的孩子」、「這種女兒大家都想要啊」、「可以請妳女兒開課嗎？應該滿多家長替小孩報名」。