3女搭訕路邊帥男 強拉他上車結果悲劇了！

打人的男子事後逃離現場，躲往附近旅館，但仍舊遭到警方逮捕。(圖片／翻攝自《1818黄金眼》)

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大陸傳出一起離譜的事件！有3女1男剛從酒吧離開在路上等計程車，其中3女同時看見路邊也在等車的男子長相俊俏，於是3人想說要把叫到的車讓給對方，但卻是用硬拉的方式要把對方拉上車，而和該名男子同行的女性友人見狀還以為男子遭到仙人跳，於是趕緊找酒吧的工作人員前來阻止，沒想到一群人扭打成一團，酒吧員工被打到臉部挫傷、鼻骨骨折，事件曝光後也引發網友熱議。

根據《1818黄金眼》報導，事發在大陸杭州19日清晨，有3女1男從酒吧出來在路邊攔計程車時，看見一旁有1男1女正在等車，3女一看對方男子長得帥，於是便想把將招到的計程車讓給對方，想硬把對方拖上車，同行的女性友人以為是遇到仙人跳，便趕緊請來酒吧員工幫忙。

3女搭訕路邊帥男 強拉他上車結果悲劇了！ 中間3名約莫20初頭的女子，就是這次參與打架鬧事的3人。(圖片／翻攝自《1818黄金眼》)

沒想到，酒吧工作人員前來勸阻不成，反被喝醉酒的3女給打傷，一旁的男性友人見狀也趕緊上前幫忙，將酒吧員工痛打一頓。警方趕到現場後，也將3名打人的女子逮捕，並在附近的汽車旅館內逮到另一名打人的男子，並將4人移送法辦，其中1男1女被判拘留10天，500元人民幣(約2,317元新台幣)罰款，另外2名女子則被判拘留7天，300元人民幣(約1,390元新台幣)罰款。

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