講座實況超誇張！女學員任由男人上下其手 講師辯：提升業務能力

2018年03月24日 09:23 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

日前有一個微商團隊講座影片曝光，引起網友熱議。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

大陸近來興起「微商」創業潮，因此常常有相關團隊舉辦講座，吸引有興趣的族群。日前網路上有一段微商講座的影片，但內容不是經驗分享，而是「實作體驗」，看到一群男人站在一排女學員後方「上下其手」，還能聽到其他學員的歡呼聲；網友對此都看得一頭霧水，講師竟表示「這麼做可以提升業務能力」。

綜合陸媒報導，大陸南京一個微商團隊不久前舉辦了一場菁英講座，要分享如何有效力的提升團隊成員的能力，講座實況曝光後卻讓眾人看傻眼，影片看到一群西裝筆挺的男子站在一排女學員後方，瘋狂地對她們上下其手，台下其他學員不但沒有阻止，反而高聲歡呼加油。

這段微商講座的影片引起網友熱議，有網友很好奇他們到底在幹麼，「這比的是什麼」、「微商比傳直銷還會玩呢」，有人更忍不住痛罵，「要不要臉啊？這是在幹麼」，但也有人開玩笑，「請問貴團隊還缺人嗎」；但微商團隊的講師卻說，這樣做就可以提升業務與領導能力。

微商是大陸近兩年發展出來的新營銷模式，通常是利用微博、微信等社群平台當賣家，而想要打通銷路，會上線拉下線、一個拉一個；儘管類似直銷、老鼠會的方式，有不少當地年輕人看網路上盛傳微商好賺，紛紛投入這個產業。不過，據悉，真的創業成功的機率只有0.1%，所以還是很多人成為冤大頭，堆了一堆貨賣不出去。