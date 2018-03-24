中華拔河隊吃黑哨失金牌 選手落淚痛哭：我們沒輸

2018年03月24日 10:35 陳慶餘

網友製作影片聲援拔河隊（取自臉書，如遭移除請見諒）

實在太過分！曾在2016年獲得五月天、吳克群以及全台灣民眾募資才能順利參加比賽的中華男子拔河隊「大笨牛拔河隊」，日前到中國大陸徐州參加2018年世界盃拔河隊錦標賽，在男子560公斤級的決賽中對上愛爾蘭隊，中華隊卻因為遭到德國籍主審「吹黑哨」而痛失金牌，不只選手、教練不敢置信，就連在場的觀眾都起鬨痛罵要求重賽。

根據拔河隊粉絲Yasu Jheng上傳的影片中可見，在中華隊一次犯規、愛爾蘭隊兩次犯規的情況下，愛爾蘭隊再度故意放繩犯規，但沒想到這時德國籍的主審卻無視愛爾蘭隊的犯規，並把中華隊的一犯當兩犯，直接判中華隊三犯出局，超明顯誤判讓選手及教練通通傻眼，不只是副審、場地裁判和賽事播報員都幫忙中華隊說話，就連現場的觀眾也紛紛大喊「重來」替中華隊聲援。

教練與裁判長理論，但裁判長卻說風涼話「至少你們有銀牌」（影片截圖）

面對中華隊教練的質疑，愛爾蘭籍的總裁判長更是不斷硬拗，除了跳針表示他們「尊重主審」的判決外，更搬出理由解釋其實中華隊在坐地犯規時沒有起立，因此才會直接吃到兩犯出局，甚至還說出風涼話「至少你們還有銀牌」，讓網友在看了影片之後都相當氣憤，紛紛湧入國際拔河總會臉書留言抗議。

雖然賽後愛爾蘭隊的選手向中華隊表示，如果裁判准許，他們願意重賽，但是他們的教練不准他們這樣做。眼看到手的金牌卻因為黑哨變成銀牌，選手難過的情緒也全寫在臉上。

由於類似情形在6年前也有發生過，當時愛爾蘭籍的裁判長也曾在中華隊獲得預賽冠軍後，以選手「腳底噴清潔劑」為由判失格，加上他的國籍與選手相同，因此就有網友質疑他是「愛國裁判」才會這樣不公。

事後「大笨牛拔河隊」也在臉書上貼出比賽影片還原現場，並表示他們已經向世界總會提出仲裁，目前正在等待仲裁結果，「面對世界總會的善意，我只能期待正義終將會到來，還我男拔的榮耀與尊嚴」。