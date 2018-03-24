2018年03月24日 10:40 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

人妻與前夫公然傳訊放閃 老公只說了9個字讓網友讚翻(圖/ 翻攝自微博)

情侶放閃是很常見的事情，只是人妻和前夫公然曬恩愛就太誇張了！大陸大連有一名人妻和前夫楊燦有一段深刻的愛，但因故分開後她又與其他男人再婚，不過，兩人仍保持「朋友關係」，甚至大方在微信朋友圈傳曖昧訊息，讓人看了都為現任老公難過；豈料，現任老公不僅按讚還只說了9個字，讓網友讚嘆不已。

綜合陸媒報導，大陸大連有一名人妻和前夫楊燦是大學同學，在畢業後就結為連理，但兩個月後發現彼此生活不適合，便暫時分手各自過各自的生活，直到兩年後才協議離婚；楊燦當下其實早有打算，等自己創業成功再把她追回來，因為他仍深深愛著她。

現任老公不僅沒有對老婆生氣，還只說了9個字，認為自己應該了解她相信她。(圖/ 翻攝自微博)

後來人妻遇到她現在的老公，但她依舊跟楊燦保持朋友關係，甚至時常在微信朋友圈上「放閃」，像是楊燦曾對人妻說，「過去的時間我無法控制，但以後的日子我依然會愛妳」，還向她喊話「倦了累了受傷了，轉過身，我在妳身後」，讓人妻聽到快哭了，楊燦覺得他們還是彼此相愛的，人妻居然回傳，「只是時間不對，是嗎？我的心裡一直有個地方屬於你」。

面對老婆和前夫甜蜜的對話，現任老公卻一點都不生氣，反倒是大方地表示，「看過，還點個讚」，有人更好奇地問他，「從你的角度，不介意？」但現任老公只說了9個字，「了解她，信任她，也自信」，讓網友看了忍不住讚嘆，竟然有如此大器的老公。