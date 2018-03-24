2018年03月24日 13:12 陳慶餘

一圖惹怒新莊人？ 不少在地人卻激推：超中肯！（翻攝爆怨公社）

如何用一張圖惹怒新莊人？一位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他在網路上看到一張網友製作的新莊圖，上面寫著14項新莊的特色，雖然當中的特色正面、反面都有，但仍是讓她看了一肚子火，痛罵這根本是「這絕對是個剛搬來新莊的假新莊人做的圖」病號召住在新莊的網友一起來反駁，不過雖然有網友和她一樣不滿，但也有網友認為「其實很中肯」。

從女網友貼出的圖片中可見，新莊的14項特點分別是「其實新莊有分上下」、「真的不懂有三小特場，只講得出299和235」、「中正路和新北大道車禍是日常」、「不住附近的話絕對不知道有行政院中央聯合辦公大樓」、「其實上新莊根本不輸板橋和台北」、「其實有新莊車站，只是在新竹」、「其實交通很不方便，搭火車要到樹林或板橋；到台北一定要過三重或板橋」、「新莊夜市真的很無聊」、「以為整個新莊都很有錢交通便利，但下新莊根本貧民窟」、「學校只聽過新莊國小、新莊國中、新莊高中和輔仁大學」、「其實下新莊有夜市，只是只有禮拜五有出」、「可以住新版，何必住新莊」、「新莊副都心其實離新莊人口密集區很遠、交通也不方便」、「大漢橋下的紅燈真的很機掰」。

貼文曝光後，引起不少住在新莊的網友共鳴，紛紛留言表示，「新莊名產，不得不提8+9」、「新莊大拜拜根本8+9大遊行」、「住在下新莊，你就能知道在新北市想看電影有多方便了」，但也有人認為這張圖片其實很中肯「我覺得還蠻貼切啊，除了用貧民窟形容下新莊比較不妥以外」、「其實身為學生對於公車不方便其實蠻有感的，有些地方公車多到爆炸，有些根本沒車」、「好吧…我這個新莊人還蠻認同的，但是有了捷運以後確實方便多了」、「14點最認同」。