22K真的慘嗎？上海基本月薪大陸第一 折合台幣才10K

2018年03月24日 13:03 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現代社會很「薪酸」讓大多數民眾很有感，尤其新鮮人常常只有22K的月薪，但這樣真的很慘嗎？最近大陸人社部在官網上公布了「2017年大陸各地區基本月薪和時薪的標準情況」，其中上海月薪2300元人民幣(約新台幣10623元)稱霸全大陸，但其實遠遠低於台灣今年初起的22000元。

台灣有越來越多年輕人受不了台灣低薪環境，尤其像是商業方面或是有特殊技能的人，會選擇西進大陸希望有更多獲得好收入的機會，但綜合陸媒報導，才知道在大陸領基本薪資的民眾，足足比台灣少了一倍以上，據人社部公布的數據得知，2017年大陸只有上海、北京、深圳、浙江、天津5個地區，基本月薪標準有2000元人民幣(約新台幣9237元)。

從數據上看到，基本月薪全大陸最高的是上海的2300元人民幣(約新台幣10623元)，較窮困的西北西南地區只有1400元到1600元人民幣(約新台幣6467元到7390元)。而基本時薪的話，最高時薪的地區是北京的22元人民幣(約新台幣102元)，而較多旅遊景點的海南地區時薪卻是最低，只有12.6元人民幣(約新台幣58元)。

由此可見，儘管大陸各行各業都在蓬勃發展，但當地貧富差距懸殊，領基本月薪的民眾得過得節儉才有機會買房買車，若是在北京或上海等生活成本高的城市生活，更是苦不堪言，有當地網友忍不住感慨，「活不起也死不起」。