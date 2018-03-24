小熊無端遭媽媽左鉤拳伺候 網友笑噴：工讀生夠了喔！

2018年03月24日 14:21 陳慶餘

工讀生真的越來越誇張了！日本名古屋東山動植物園內的一對黑熊母子，日前因為一部影片而突然爆紅，原來是看似相安無事的兩人，當天一直在籠裡面閒閒沒事做，但沒想到熊媽媽卻突然一個轉身伸出左手往兒子的臉上猛Ｋ，嚇得小熊瞬間臉歪嘴斜，笑翻不少網友。

日本網友21日將這段爆笑影片PO網分享，從影片中可見，左邊的熊媽媽與熊兒子雙腳站立在籠子裡，而熊兒子突然把頭仰起，像是有事想說，但沒想到這時熊媽媽卻先是一個搖擺，用刺拳做了一個試探性的假動作，接著就朝兒子臉上一拳扁過去，打得牠哇哇大叫。

影片曝光後，短短不到幾天觀看次數就超過60萬，更獲得1.5萬次轉發及2.6萬讚。不少網友在看過影片後，也紛紛留言表示「動作好流暢，這媽媽一定常家暴」、「這動作跟我說不是工讀生？」、「熊媽媽的刺拳佯攻讓我看了不下十次」、「繼黑人式問號後，又多了黑熊式問號」、「披著熊皮的鷹村」。