「大公司低薪vs.溫馨小公司」新鮮人該怎麼選？網友這樣說

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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「大公司低薪vs.溫馨小公司」新鮮人該怎麼選？網友這樣說 「大公司低薪vs.溫馨小公司」新鮮人該怎麼選？網友這樣說(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

每個人出社會後工作上時常遇到煩惱，像是跳槽這種敏感的問題往往不知道該問誰，有一名剛踏入職場的新鮮人只好發文求助網友，他說自己在一間小公司工作了一個星期，但近日得到另一間大公司的錄取通知，薪水比現在的少3千，讓他很苦惱；網友們馬上給出各種看法，但有人真心建議他別去大公司，「被當免洗的機會不小」。

今(24)日稍早一名社會新鮮人在《批踢踢實業坊》發文，提到自己已經在一間規模不大的新創電商公司上班一個星期，老闆和同事相處起來也很開心，但公司剛起步所以不到知名，在行銷工作方面會有無力感，因為處理很多專案得跟同事開會討論，才能完成；他也說到，不太需要加班，除非真的做不完工作，上班騎車時間要花35分鐘。

但原PO沒想到在小公司工作一個星期左右，居然收到一間全台灣人都應該知道的大公司錄取通知，他也說了因為是大公司，所以工作內容都得經過層層關卡，而且大多時候是「單打獨鬥」；他提到月薪比現在的工作少3千元，不過上班只要騎車20分鐘。

他開始在兩間公司徘徊不定，因為他認為新鮮人進大公司，「未來要換工作履歷比較好看」，而且車程也比較近。關於工作方面的問題他又不知道找誰討論，也不方便跟爸媽說，所以想問廣大的網友會怎麼選？要繼續待在錢多一點但是默默無名的小公司，還是要去家喻戶曉但是需要燃燒熱情的大公司呢？

馬上有許多網友給出他們的選擇，有人認為小公司好，也有人覺得大公司機會多，可是有不少人提醒原PO，「新創公司發展會比較好！晉升機會比較大」、「但小公司的不穩定性也很多，大公司通常較穩定、福利比較好」、「各有各的好，建議看一整年的年薪」；不過，也有人真心地說，「學的比較多的那間」。

文章來源：批踢踢實業坊

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