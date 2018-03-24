滿到洞口翻騰！他批怒加油員「真的加到滿」 網揭這種客人最討喜

滿到洞口翻騰！他批怒加油員「真的加到滿」 網揭這種客人最討喜(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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你也遇過加油時「溢油」的冏況嗎？近日有網友上臉書PO文抱怨，表示去加油站「加滿」，結果店員真的加到「滿出來」，對於有些加油員常加到「油在洞口翻騰」才放手很不解。文章一出，引起許多騎機車的網友熱烈討論。

網友在臉書「爆怨公社」發文表示：「你／妳有沒過……去加油時說『加滿』，就真的加到快滿出來的經驗？我不懂，真的不懂，有時候跳停、湊整數好找錢就算了，為什麼有時候加油員一定要加到看到油在洞口翻騰，才肯放手，然後滿出來也裝沒看到，這樣是在彰顯自己加油技術很厲害？還是？」

根據加油站的員工指出，所謂的「跳停」，就是油槍滿的時候碰到油，或是遇到油氣的時候會自動跳停，油箱會差不多約八分滿；如果員工選擇「指定跳停」的話，就有可能有突發狀況，因為若油槍插得深一點，或是機車加油孔設計不良，汽油回沖可能性就會提高，容易還沒滿就跳起來。而一般加油跳停，表示油箱已經加滿9成5，至於其餘的空間，是為了能讓油氣的密度保持在安全範圍，油氣較不會外洩，造成危險。

PTT則有一名在加油站打工的網友表示：「正常而言，講加滿我們也是跳停就收，不過常常有人要求繼續加或湊整數的。」他表示，每台車的油箱油管都不太一樣，加油員用油槍的速度也不一樣，所以跳停的位置會不同。有些車跳停後還可以加到快20塊；有些連5塊都塞不進去。因此大多的加油站員工都較喜歡客人「直接講金額」，方式簡單且爭議也小。

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