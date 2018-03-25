7歲女童惡作劇勒頸！母不以為意出家門 回來見屍體崩潰

7歲女童惡作劇勒頸！母不以為意出家門 回來見屍體崩潰(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導

惡作劇也會出人命的！美國紐約一名7歲女童平常因愛惡作劇給媽媽看，還會上演受傷、死亡的戲碼等等。日前女童又拿著綁浴袍的腰帶勒脖，還邊吃洋芋片，開心地喊「媽媽，妳快看」，但因為媽媽已經習以為常，便忽略她的舉動，沒想到媽媽等出門後，女童竟就這樣被噎死，最終被鄰居救出時已不幸身亡。

39歲媽媽鮑德溫（Purity Baldwin）表示，女兒塔克（Precise Tucker）平常很愛惡作劇假裝受傷、死掉，雖然會大聲喝止女兒，但都沒有用，而她也沒有放在心上。21日鮑德溫又看見女兒脖子上勒著一條綁浴袍的腰帶，另一頭則綁在冰箱門把上，嘴裡還不斷吃著洋芋片，鮑德溫當時僅對女兒說：「不要再鬧了，停止妳的惡作劇」，便自行出門，留下女兒和另一名15歲的兒子在家。

不久後，15歲的哥哥進廚房查看，發現妹妹倒在地上，嚇得趕緊叫救護車，並到隔壁鄰居家拍門喊「拜託妳看看！我妹妹出事了」。當時，鄰居黛比雖然緊急幫塔克後把卡在喉嚨的洋芋片拿出來，但最終經過醫院搶救，塔克仍回天乏術。

鄰居黛比接受警方調查時表示，當時她第一時間先挖出塔克喉嚨中的異物，接著實施CPR，「塔克應該是被洋芋片噎死的，我那時看見浴袍腰帶鬆垮掛在她的頸部上，而且她頸部也沒有勒住的痕跡。」

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