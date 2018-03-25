學爆系紅人霸氣反抗慣老闆！員工硬起來反擊下場GG

2018年03月25日 08:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣有不少慣老闆，會向員工提出不合理的要求，但為了保住飯碗，員工還是得順從，若發生在你身上，你敢反抗嗎？日前一名女網友表示，非常欣賞爆系一名紅人，面對老闆不合理的要求時敢勇於反抗，因此她也效法此精神，沒想到最後下場反而慘了。

一名女網友在《爆怨公社》發文表示，她追蹤一名爆系紅人很久「我一直很欣賞她勇敢反抗主管的態度。現實生活上想遇到一個好的老闆、一群好的同事，真的是不容易」，老闆經常提出過分的要求，又面臨同事推卸責任，儘管內心非常不平衡，但她卻都不敢吭聲，而最近老闆又說出讓她難以接受的要求，於是她便試著反抗「就在剛剛…我試著反抗，然後我就GG了」。

女網友決定反抗慣老闆，沒想到下場慘了（圖翻攝自／爆怨公社）

女網友貼出兩人的對話紀錄，當時她已下班，不過老闆卻傳訊息要求她，將隔天需要用到的東西馬上拿到工廠，起初她委婉地表示已離開公司，不過老闆反而卻說「所以我才叫妳拿來工廠給我」、「在路上了嗎？我在等妳，快一點！」，讓女網友感到相當不愉快，於是她決定反抗「我已經下班了，而且我正在吃飯」，殊不知老闆僅回了一句「妳明天不用來了」，讓原PO看傻眼。

許多網友紛紛回覆「記得要資遣費」、「下班了還叫人家去，要給加班費嘛」、「如果是常態要你用下班時間去處理公務，而且總是這麼不客氣的話，那真的可以走人了，記得請老闆別忘記算資遣費，沒有的話就去檢舉吧」、「這應該也不是什麼好工作吧？可替換性高，所以老闆也沒差你一個...不當解僱，就勞工局見」。

不過也有網友認為，反抗需看事情嚴重性「如果很重要的東西的確可以理解，能力所及卻不幫忙也不太對的感覺」、「易位而想，你覺得呢？相信如無急著或萬不得於，做老闆也不會這樣，有時是不是該考慮當下狀況，除非他真的是惡老闆，員工跟公司是生命共同體，彼此體諒工作就愉快」、「看情況反抗吧！如果那份資料只有你能找到，剛好老闆又很著急，那只能讓你辛苦一下拿過去了。如果那份資料老闆能自己在工廠裡拿到，那當然可以稍稍的反抗一下，不過反抗也得有技巧啊！」事後，原PO也回應「不好意思喔，因為我正在看人力銀行所以無法一一回覆，其他該爭取的到時候再說吧！感謝各位」。