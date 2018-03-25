變態母與網友簽性奴條約 加碼獻出5歲女兒初夜

2018年03月25日 09:34 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

為人母親就應該保護自己的孩子，卻有人將女兒當附屬品販賣。瑞士聖加侖(St. Gallen)有一名變態母親，日前在網路上認識一名男子，更與對方簽署性奴條約，不僅如此，甚至還欲將5歲女兒的初夜獻給對方，直到東窗事發後，許多網友都感到相當氣憤，而該名母親與男子分別被判4年及5年徒刑。

根據《每日郵報》報導，31歲變態母親莎拉（Sara I）擁有豐滿上圍，日前在網路上認識53歲的德國男子海穆勒（Frank Heitmueller），並與對方簽署性奴條約，內容寫道「願意將自己獻給主人海穆勒，我是他的附屬品，除此之外，我也會將我心愛的女兒獻給他」。之後她經常猥褻女兒，並將過程直播給海穆勒「欣賞」，而他也會錄下影片回味。

莎拉（Sara I）與海穆勒（Frank Heitmueller）分別被判4年及5年徒刑(圖翻攝自/每日郵報)

直到海穆勒的妻子在丈夫的電腦裡發現變態影片，驚覺有異趕緊報警處理。調查後發現，海穆勒為了避免遭警方發現，曾要求莎拉不要曝光女兒姓名，則是以「小豬」為代稱。而莎拉出庭時表示，對於自己的行為感到後悔，海穆勒則辯稱自己是三名孩子的父親，絕對沒有戀童癖，更強調僅單純與莎拉有聯繫。

不過事後調查又發現，海穆勒曾自拍下體照傳給莎拉，而她又將不雅照拿給女兒觀看，更要她盡早習慣。瑞士法院最終判莎拉需面臨4年3個月徒刑，而海穆勒則是5年，未來也需接受心理治療，且兩人10年內不得參與接觸兒童的活動。