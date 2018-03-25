爛醉男返家倒在狗窩前 45kg重愛犬啃掉主人半張臉

2018年03月25日 09:43 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現在有許多人不養小孩，選擇養貓養狗陪伴自己。最近大陸江蘇傳出一起誇張的慘劇，一名住在徐州的男子日前喝醉返家，他疑似不勝酒力倒在家門外的狗窩前，等家人發現時他以被飼養的90斤(約45公斤)愛犬啃掉「半張臉」，即使送醫後救回一命，但臉部傷口感染嚴重，復原的過程可能得花一段很長的時間。

綜合陸媒報導，一名住在江蘇徐州豐縣的男子日前喝醉走回家，但還沒進家門就醉倒在屋外的狗窩前，家中飼養一隻重達90斤(約45公斤)的大型犬，家屬表示，發現男子時他的半張臉，已經遭到愛犬狠狠啃食，左側臉頰傷口處一片血肉模糊，嚇得他們趕快將男子送醫急救。

狗主人被送醫時一度失去呼吸心跳，慶幸的是經過急救後恢復了生命跡象；但醫師表示，傷患目前已脫離危險，但左側臉頰傷勢太嚴重，幾乎半張臉面積的皮膚全被啃咬掉，並出現感染現象，只能先進行抗感染治療。

這件驚恐事故引起當地網友熱烈討論，有些人對於愛犬將主人啃咬到半張臉都沒了，狠批「畜牲永遠是畜牲」；但有養狗的網友根據自己的經驗，認為應該是狗狗看主人倒地不起想喚醒他，「一直舔主人都沒反應，才會焦慮到用咬的」。不過，有些網友覺得狗主人自己也應該檢討一下，「被啃到半張臉都沒了都無感，到底喝多醉？」