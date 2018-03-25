爛醉男返家倒在狗窩前 45kg重愛犬啃掉主人半張臉

爛醉男返家倒在狗窩前 45kg重愛犬啃掉主人半張臉(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

現在有許多人不養小孩，選擇養貓養狗陪伴自己。最近大陸江蘇傳出一起誇張的慘劇，一名住在徐州的男子日前喝醉返家，他疑似不勝酒力倒在家門外的狗窩前，等家人發現時他以被飼養的90斤(約45公斤)愛犬啃掉「半張臉」，即使送醫後救回一命，但臉部傷口感染嚴重，復原的過程可能得花一段很長的時間。

綜合陸媒報導，一名住在江蘇徐州豐縣的男子日前喝醉走回家，但還沒進家門就醉倒在屋外的狗窩前，家中飼養一隻重達90斤(約45公斤)的大型犬，家屬表示，發現男子時他的半張臉，已經遭到愛犬狠狠啃食，左側臉頰傷口處一片血肉模糊，嚇得他們趕快將男子送醫急救。

狗主人被送醫時一度失去呼吸心跳，慶幸的是經過急救後恢復了生命跡象；但醫師表示，傷患目前已脫離危險，但左側臉頰傷勢太嚴重，幾乎半張臉面積的皮膚全被啃咬掉，並出現感染現象，只能先進行抗感染治療。

這件驚恐事故引起當地網友熱烈討論，有些人對於愛犬將主人啃咬到半張臉都沒了，狠批「畜牲永遠是畜牲」；但有養狗的網友根據自己的經驗，認為應該是狗狗看主人倒地不起想喚醒他，「一直舔主人都沒反應，才會焦慮到用咬的」。不過，有些網友覺得狗主人自己也應該檢討一下，「被啃到半張臉都沒了都無感，到底喝多醉？」

學爆系紅人霸氣反抗慣老闆！員...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。