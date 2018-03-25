氣質正妹露雪白長腿 網友卻崩潰「視神經錯亂」

2018年03月25日 11:16 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

擁有白皙皮膚及窈窕身材，是許多女性夢想中的完美身材。日前一名網友在PTT發文，PO出一系列長腿正妹的照片，女子擁有高挑身材、修長美腿及精緻的臉蛋，完美條件是不少男性的夢中情人，不過「她」其實是男兒身，讓不少網友紛紛表示「這個好正啊！不要讓我的頭覺得疑惑啊！」

Kayo（@satokayo1226）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 4 日 5:12 上午 張貼

網友在《PTT表特板》PO出一名長腿正妹的照片，圖中模特兒擁有白皙肌膚、甜美笑容及修長美腿，性感模樣吸引許多人目光，不過該名網友也曝光她的真實身分，其實是來自日本的佐藤佳代(佐藤かよ)，目前擔任時尚模特兒，而且還是「男兒身」，讓不少人感到相當震驚。

Kayo（@satokayo1226）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 11 日 1:02 上午 張貼

佐藤佳代(佐藤かよ)是一名變性模特兒，現年29歲出身於日本愛知縣，由於擅長打電玩《快打旋風4》，因此又被封為「日本最美玩家」，也獲得不少粉絲喜愛。而她在2010年《魔女的22點》節目上，公開「男兒身」的身分，也透露其實從國小時就有性別認同障礙，從15歲開始定期注射女性荷爾蒙，而這一消息曝光後，反而讓她聲名大噪。

Kayo（@satokayo1226）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 6 日 6:50 上午 張貼

許多網友表示「系統提示：你陷入了超級混亂狀態！」、「這麼可愛一定是男孩紙(子)」、「這太扯！完全無法覺得他是男的」、「現在是不是在路上遇到正妹，都要先問問她是不是女孩兒？「我的視神經感到錯亂」、「無法置信，男的？」、「有追蹤ig，完全沒想過是男生，而且電玩方面很強的樣子」、「女生自嘆不如」，不過也有網友透露「其實看到上唇較薄就知道是男生了，只是化妝讓人看不出來」。